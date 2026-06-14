„Die Front, die am Montag auch für Regenschauer sorgen kann, könnte das heute auch südöstlich von Graz tun“, sagt Christian Pehsl, Meteorologe bei Geosphere Austria. In der Südoststeiermark und vor allem im Grenzgebiet zu Slowenien und Ungarn sind am Sonntagnachmittag auch Gewitter möglich – mit Hagel und stürmischen Windböen.

Montag

Mit Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter etwas, der Montag bleibt aber noch kühl mit Temperaturen um die 20 Grad in der gesamten Steiermark. Regenschauer wie auch einige lokale Gewitter sind durchaus möglich – wieder eher im Süden der Steiermark. Dennoch kann sich für einige Stunden auch die Sonne gegen die Wolkendecke durchsetzen.

Dienstag

„Im Laufe der Woche wird es dann aber Tag für Tag besser“, sagt Pehsl. Schon am Dienstag ist es spürbar wärmer und die Wolken ziehen sich merklich zurück. Für einen gänzlich strahlend blauen Himmel wird es aber auch am Dienstag noch nicht reichen. Einzelne Regenschauer sind vor allem in den Nachmittagstunden möglich, diesmal eher in der Obersteiermark. Wie auch am Montag macht sich auf den Bergen immer wieder lebhafter Nordwestwind bemerkbar. Die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad.

Mittwoch

Der Mittwoch zeigt sich wettermäßig ähnlich wie der Dienstag, allerdings steigen die Temperaturen. Im Grazer Becken sind 29 Grad möglich, in der Obersteiermark werden es wohl um die 27 Grad sein. Meist setzt sich die Sonne durch, aber ganz ohne Wolken bzw. lokale Schauer wird auch die Mitte der Woche in der Steiermark nicht vorübergehen.

Donnerstag

„Ab Donnerstag setzt sich der Hochdruckeinfluss endgültig durch“, sagt der Meteorologe. Es wird merklich wärmer und auch 30 Grad sind möglich – und zwar laut Prognose in der gesamten Steiermark. „Isolierte Wärmegewitter sind aber auch am Donnerstag möglich“, sagt Pehsl.

Auch der Freitag sowie das Wochenende dürften sonnig bleiben und Temperaturen über 30 Grad bringen. Für Detailprognosen ist es aber noch etwas zu früh. Mehr Wettervorhersagen aus Ihrer Region finden Sie auf unserer Wetter-Seite!