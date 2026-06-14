Ob im Alten Ägypten, im Römischen Reich, bei den Habsburgern oder bei Russlands Zaren. Dynastien leben davon, dass ein Name nicht mit einer Generation endet. Jedoch anstelle der Kronen und Siegelringe werden heute Firmenbücher und Taktstöcke übergeben. Doch der Grundgedanke blieb im Laufe der Jahrtausende immer der gleiche: Kinder treten in die Fußstapfen ihrer Väter. So auch in Mittelkärnten, wo einige Generationenwechsel das kulturelle und wirtschaftliche Leben prägen.

Bei Elektro Kogler in Kappel am Krappfeld schlagen zum Vatertag die (Giga-)Herzen höher, denn hier folgte nicht nur der Sohn seinem Vater, sondern auch der Enkelsohn. Im Elektrobetrieb arbeiten damit drei Generationen und halten gemeinsam nicht nur die Leitungen, sondern auch die Familientradition unter Spannung – im positiven Sinne natürlich. Michael ist mit seinem Vater, Werner Kogler junior, geschäftsführend tätig. Opa Werner Kogler senior hilft noch immer mit. „Einen Familienbetrieb zu übernehmen ist immer eine Herausforderung, aber auch sehr erfüllend“, meint der Jüngste der drei Koglers.

Papa und Opa stehen natürlich stets mit Rat und Tat zur Seite. „Es ist ein wirklich schönes Gefühl, wenn man die Rückendeckung der letzten zwei Generationen hat.“ Ob eines Tages eine vierte Generation im Geschäft tätig sein wird, ist noch offen. „Der Wunsch ist natürlich da. Doch jeder soll machen, was ihm gefällt“, sagt Michael Kogler. Und wenn es eine Sache gibt, die Kogler von Papa und Opa gelernt hat, dann ist das: „Die Arbeit soll sich richtig anfühlen und Spaß machen.“

Drei Generationen in der Feuerwehr

Feuerwehrkommandanten tragen viel Verantwortung. Sie sind jemand, zu dem die Mannschaft aufblickt – und die Familie auch. Hermann Puschitz war viele Jahre in dieser Führungsposition. Kein Wunder, dass sein Sohn Thomas von klein auf in den Alltag der FF Waiern integriert war. Nach dem Ableben seines Vaters wurde er zuerst zum Kommandantenstellvertreter und in weiterer Folge zum Kommandanten gewählt. „Die Feuerwehr wurde durch meinen Vater stark geprägt und nun liegt es in meiner Verantwortung, das weiterzuführen“, sagt Puschitz.

Thomas Puschitz und seine Söhne sind bei der Feuerwehr © Puschitz

Durch ein Leben in und für die Feuerwehr weiß Puschitz auch, worauf es ankommt. „Wenn man hineinwächst, spürt man von klein auf, dass die Feuerwehr mehr ist. Ich war schon immer aktiv dabei und werde nicht nachlassen.“ Besonders wichtig war seinem Vater und nun ihm, dass es eine gute Gemeinschaft gibt. „Immer über alles offen reden, für einen guten Zusammenhalt sorgen und auch gut delegieren.“ Besonders erfreut ist Puschitz, dass auch seine Söhne bereits bei der Jugendfeuerwehr sind. Allerdings in Tiffen, da es in Waiern keine solche gibt. Zum Vatertag würde Puschitz seinem Papa gerne mitteilen: „Dass ich jetzt den Weg erst sehe, den er vorgelebt hat. Man merkt immer mehr, dass er schon damals einen guten Weitblick hatte. Und je älter man wird, umso mehr weiß man gewisse Dinge zu schätzen.“

Sie übernahmen das „erste Kind“ des Vaters

Andreas und Michaela Riedl sind die Kinder von Alfred Riedl – dem Gründer der Uhrenmarke Jacques Lemans. Neben der Marke betreibt die Familie auch noch die Burg Taggenbrunn, inklusive Weingut und Heurigen. Beim Generationenwechsel im Millionenimperium setzten die zwei auf eine klare Linie. „Durch gegenseitigen Respekt, Vertrauen und eine klare Aufteilung unserer Verantwortungsbereiche können wir die Zukunft des Unternehmens gemeinsam erfolgreich gestalten“, sagt Michaela. „Ich verantworte die Geschäftsführung und die Produktentwicklung, während Michaela die internationale Marketing- und Kommunikationsstrategie gestaltet“, ergänzt ihr Bruder Andreas.

Michaela, Alfred und Andreas Riedl © Jacques Lemans

Schon als Kinder war ihnen die Bedeutung der Marke klar. „Wir sagen oft mit einem Augenzwinkern, dass die Firma das erste Kind unseres Vaters war. Sein Einsatz und seine Leidenschaft für Jacques Lemans waren immer spürbar und haben uns geprägt“, erinnert sich Andreas. Fleißig, ehrlich, unternehmerischer Spirit und soziale Verantwortung, so beschreiben sie ihren Vater. Doch hinter dem weltweiten Erfolg stecken noch immer zwei Kinder. Kinder, die zu ihrem Vater aufblicken und ihm ausrichten möchten: „Viele verbinden deinen Namen mit Jacques Lemans und Taggenbrunn. Wir verbinden ihn vor allem mit gemeinsamen Erinnerungen, wertvollen Momenten, deinen guten Ratschlägen und einem Vater, der uns nicht nur unser ganzes Leben lang begleitet hat, sondern auch heute noch mit Rat und Tat an unserer Seite steht. Dafür möchten wir dir heute Danke sagen“, richten Michaela und Andreas aus.

Wenn die Familie den Takt vorgibt

In der Alpenblasmusikkapelle Glödnitz ist das Musizieren Familiensache. Von 1999 weg war es Wolfgang Obersteiner senior, der den Takt vorgab. Im November 2025 wurde der Taktstock offiziell an seinen Sohn, Wolfgang Obersteiner junior, übergeben. „Es ist für mich eine große Ehre. Mein Vater hat die Kapelle über viele Jahre geprägt und viel Herzblut investiert. Seine Arbeit fortzuführen bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig ein Stück Familiengeschichte weiterzuschreiben“, erzählt Obersteiner stolz. Durch seinen Vater lernte er, dass Präzision und Leidenschaft zusammengehören. „Er hat immer großen Wert auf Qualität gelegt, ohne dabei die Freude an der Musik aus den Augen zu verlieren. Menschlich hat er mir gezeigt, wie wichtig Respekt, Verlässlichkeit und Zusammenhalt sind.“

Wolfgang Obersteiner senior übergab den Taktstock an seinen Sohn, Wolfgang Obersteiner junior © Privat

Als Kapellmeister möchte er vor allem den starken Gemeinschaftsgedanken und die hohe musikalische Qualität bewahren, für die sein Vater gestanden hat. „Eigene Akzente möchte ich dort setzen, wo es darum geht, neue Ideen einzubringen, junge Musiker zu begeistern und die Kapelle zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“ Besonders dankbar ist Obersteiner für alles, was ihm sein Vater mitgegeben hat – musikalisch, aber vor allem auch menschlich. „Danke für deine wahnsinnige Geduld, deine Unterstützung und das Vertrauen, das du mir entgegengebracht hast. Besonders bewegt haben mich die Worte: ‚Die Kapelle gebe ich mit ruhigem Gewissen in gute Hände weiter.‘ Ich bin stolz darauf, deinen Weg weiterführen zu dürfen und hoffe, dass wir noch viele schöne Momente gemeinsam mit unserer Kapelle erleben werden“, wünscht Obersteiner junior dem Senior zum Vatertag.

Flüssiger Übergang im Betrieb

Das Lebenswerk von Ferdinand Kandut aus Feldkirchen umfasst rund 600 Getränke. Er ist seit über 30 Jahren Chef seines eigenen Getränkemarktes. Sein Sohn Philipp stieß im Jahre 2018 zum Betrieb – mittlerweile ist er der Geschäftsführer. „In der heutigen Zeit ist es oft schwierig, eine Nachfolge für Betriebe zu finden. Wir hingegen fanden einen Weg, den wir gemeinsam gehen wollten“, sagt Ferdinand Kandut. „Die junge Generation will das Rad neu erfinden, die alte Generation will nichts ändern. Wir jedenfalls entscheiden alles gemeinsam“, fährt sein Sohn Philipp fort.

Philipp und Ferdinand Kandut schaukeln zusammen die Geschäfte © Manfred Schusser

Gutes und Schlechtes wird stets abgewogen und niemand trifft eine Entscheidung auf eigene Faust. „Mein Vater hat viel Erfahrung, doch nicht alles von früher ist immer gut. Man muss Kompromisse eingehen.“ Neben Vater und Sohn arbeitet übrigens auch noch der Onkel im Familienbetrieb.