Vielen Besuchern von Feldkirchen ist es bestimmt schon aufgefallen: das gelbe Logo. „Getränke & Geschenke“ ist darauf zu lesen. Was sich dahinter verbirgt, ist das Lebenswerk von Ferdinand Kandut. Der 64-Jährige legte 1994 den Grundstein für einen Getränkemarkt, der auch noch über 30 Jahre nach seiner Gründung für Erfrischung sorgt.

Bevor sich Kandut selbstständig machte, war er noch angestellt. „Ich war im Außendienst tätig und sah den Markt in Kärnten und der Steiermark. Ich wollte mich dann auch verwirklichen und so kam ich auf den Getränkemarkt“, erinnert sich Kandut. Im März 1994 folgte dann die Gründung. „Ich wohne in Feldkirchen, kannte viele Leute und hatte gute Beziehungen zu Vereinen und Feuerwehren.“ Der erste Firmenstandort befand sich in der St. Veiter Straße, hinter dem ehemaligen AMS-Gebäude. Im heurigen September ist es dann zehn Jahre her, seit er zum aktuellen Standort in der Laboisnerstraße gezogen ist.

Im Laufe der Jahre veränderte sich natürlich das Kauf- und Konsumverhalten der Kunden. Auch die Firma erlebte eine Transformation. 2018 stieß Kanduts Sohn Philipp zum Unternehmen. Seit mittlerweile drei Jahren ist der 36-Jährige Geschäftsführer. „Früher waren wir ein Abholmarkt, heute werden rund 70 Prozent der Bestellungen zugestellt“, sagt Kandut. Über die Homepage können Kunden ihre Anfragen stellen. „Alles wird individuell bearbeitet und der Kunde bekommt einen Kostenvoranschlag.“

Das Sortiment umfasst rund 600 Artikel © Manfred Schusser

Das Konsumverhalten wanderte aus dem öffentlichen in den privaten Raum. Nun sind es, besonders im Sommer, Hochzeiten oder Polterabende, die vom Getränkemarkt beliefert werden. Getrunken wird heutzutage mehr Limonade oder Mineralwasser. Bier und Spritzer gehören aber für viele Kunden trotzdem dazu, wenn auch nicht mehr in so einem Ausmaß wie vor einigen Jahren. „Das Alkohol-Konsumverhalten ging zurück“, meint Philipp Kandut, der die Geschäfte genau im Auge behält.

Immer wieder neue Trends

Laufend werden neue Produkte in und aus dem Sortiment genommen. „Es gibt immer wieder Trends. Wie Gin vor einigen Jahren – nun flacht das zum Beispiel wieder ab.“ Die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen ist dem Vater-Sohn-Duo besonders wichtig. Pago, Wimitz und weitere heimische Bierproduzenten sind in ihrem Sortiment. Dieses umfasst übrigens rund 600 Artikel. In der 500 Quadratmeter großen Halle tätig ist neben Vater und Sohn auch noch Onkel Norbert. „Wir sind ein Familienunternehmen“, betonen die zwei. Ausgeliefert wird mit zwei Klein-LKW in ganz Mittelkärnten.

Neben den Getränken bieten die Feldkirchner auch noch weiteren Partybedarf an. Leihinventar, wie Biertische, Stehtische oder passende Gläser können mitbestellt werden. „Außerdem bieten wir auch Kühlgeräte, wie Kühlschränke und Kühltruhen, und sogar eine Bierzapfanlage zum Mieten an.“ Mit der eigenen Veranstaltungscheckliste kann Kandut auch bei der Planung der Party miteinbezogen werden. Dabei setzt man auf eine ganzheitliche Kundenbetreuung. „Von der Bestellung bis zur Rechnung“, sagt der Geschäftsführer.

Dennoch ist die Branche gefährdet. Das immer größer werdende Sortiment des Lebensmittelhandels würde die Existenz der Getränkehändler bedrohen. „Daher müssen wir uns verändern und uns anpassen“, meint Kandut abschließend.