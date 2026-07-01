„Die Umfrage-Ergebnisse zeigen, wie weitverbreitet Nikotinbeutel sind“, sagt Beate Klösch. Gemeinsam mit ihrem Team vom „Center for Social Research“ der Uni Graz und Vivid, der Fachstelle für Suchtprävention, hat die Soziologin den Konsum von Nikotinbeutel unter steirischen Studierenden untersucht. Bestehende Studien hätten sich vorrangig mit Schülerinnen und Schülern beschäftigt. „Wir haben uns auf junge Erwachsene, alles Studierende an fünf steirischen Universitäten, konzentriert“, sagt die Soziologin. Und es zeigte sich, dass sich die Muster des Konsums in Bezug auf Zeitpunkt und Ort von den jüngeren Schülern zu den älteren Studierenden fortsetzen.

Nikotinbeutel oder „Nic-Bags“ sind kleine Päckchen, die zwischen Lippe und Zahnfleisch geklemmt werden. Sie enthalten Nikotin, aber keinen Tabak. Snus hingegen enthält auch Nikotin, das Trägermedium ist hier aber Tabak. Letztere dürfen innerhalb der EU, mit Ausnahme Schwedens, nicht verkauft werden. Rund 23 Prozent der 623 befragten Studierenden konsumieren „Nic-Bags“ regelmäßig, 17,7 Prozent gaben an, dies sogar täglich zu tun. Rund zwei Drittel der Befragten nutzen ausschließlich Nikotinbeutel. Wenn andere Nikotinprodukte, wie Zigaretten oder E-Zigaretten konsumiert werden, dann oft nur zu besonderen Anlässen bzw. im sozialen Kontext, etwa beim Fortgehen. Interessant ist auch, wie viele Nikotinbeutel von täglichen Nutzern konsumiert werden: Jeweils rund 40 Prozent konsumieren zwischen sechs und zehn bzw. zwischen elf und 20 Beutel – und das jeden Tag.

Beate Klösch vom Center of Social Research und Institut für Soziologe der Universität Graz. Besonders überraschend fand sie, aus welch vielfältigen Gründen die Befragten ihren Konsum vor gewissen Personengruppen verheimlichen. © ©SBESS/Wolf

Nikotinbeutel können praktisch überall konsumiert werden

Dass Nutzer tagtäglich eine gesamte Dose leeren, sei keine Seltenheit, sagt Klösch. „Im Gegensatz zu Zigaretten gibt es kaum Einschränkungen, wann bzw. wo konsumiert wird. Im Zug, im Hörsaal oder in einem Lokal darf ich nicht rauchen, aber Nikotinbeutel kann ich in all diesen Alltagssituationen nutzen“, sagt die Soziologin. Die Möglichkeit der diskreten Verwendung macht die Nikotinprodukte für die Nutzer attraktiv, praktische Aspekte sind dementsprechend ein wichtiges Konsummotiv. Auch werden die Beutel zur subjektiven Stressbewältigung sowie zur Leistungs- bzw. Konzentrationssteigerung eingesetzt.

Ein weiteres Motiv ist, dass der Konsum vor Teilen des sozialen Umfelds verborgen werden kann. Denn ein Drittel der aktuellen Konsumentinnen und Konsumenten gab an, den Konsum vor bestimmten Personen zu verheimlichen. Am häufigsten genannt wurden die Eltern. „Es geht um die Angst vor Vorverurteilung, auch wollen die jungen Menschen nicht, dass sich die Eltern Sorgen machen“, sagt Klösch.

Suchtexpertin Waltraud Posch pocht auf umfassendere gesetzliche Regulierungen © Vivid

Enorme Mengen an Nikotin

Denn, die Konsumenten wissen laut der Befragung sehr wohl, dass Nikotinbeutel ein hohes Abhängigkeitspotential haben. Gleichzeitig wird das gesundheitliche Risiko geringer als etwa jenes von Zigaretten oder E-Zigaretten eingeschätzt. Mit ein Grund könnte sein, dass Nikotinbeutel bis April 2026 keinerlei gesetzlicher Einschränkung in Bezug auf Werbung und Sponsoring unterlegen sind. Als Konsequenz wurden sie als Lifestyleprodukt vermarktet. Und das, obwohl „Nic-Bags“ ein Vielfaches der Nikotinmenge einer Zigarette enthalten können. Insbesondere deswegen betont Klösch: „Nikotin ist und bleibt ein Nervengift, das schädliche Auswirkungen auf unser Nervensystem haben kann.“ Waltraud Posch von Vivid plädiert für weitere gesetzliche Verschärfungen in Bezug auf Nikotinbeutel, die ja in der Steiermark nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden dürfen: „Für die Vorsorge zeigen diese Daten, dass wir dringend eine gesetzliche Regulierung brauchen. Verbieten wir endlich Werbung und Sponsoring, wie es für alle anderen Nikotinprodukte schon lange der Fall ist.“