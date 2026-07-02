Wie viel Raum wird Frauen in steirischen Medien eingeräumt? Und wie hat sich die bildliche Darstellung von Frauen im Verlauf der Jahre verändert? Unter anderem diese beiden Fragen versuchte eine Studie, die von der Agentur „Media Affairs“ im Auftrag des Vereins „Felin – female leaders“ durchgeführt wurde, zu beantworten.

Im Detail analysiert wurden von Studienautorin Maria Pernegger neben der Kleinen Zeitung auch die Kronen Zeitung, steiermark.orf.at sowie Die Woche Steiermark (Ausgabe Graz). Gesichtet wurden rund 15.000 Bilder, die zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 veröffentlicht wurden. Das Fazit: nur 33 Prozent der Bildpräsenz entfallen auf Frauen, zwei Drittel der Bilder zeigen Männer. „Leider hat sich der Wert im Vergleich zur letzten Untersuchung im Jahr 2022 kaum verändert“, sagte Pernegger bei der Präsentation der Studie am Mittwochabend im Steirischen Presseclub. Zudem dominieren Männer weiterhin zentrale Machtbereiche wie Politik, Wirtschaft und Finanzen, ebenso sind Frauen in der Sportberichterstattung unterrepräsentiert. Auch stereotype Darstellungen lassen sich nur schwer aufbrechen. Frauen sind dementsprechend in traditionellen Rollen sichtbar, und das vor allem in klassischen Bereichen wie Gesundheit und Bildung.

Diskutierten lebhaft am Podium nach der Studienpräsentation: Alice Loidl (Holding Graz, Vorstandsdirektorin Infrastruktur & Energie), Andrea Kurz (Medizinische Universität Graz, Rektorin), Karin Schmidlechner-Lienhart (Universität Graz, Geschichtswissenschafterin), Birgit Penker (Frauen*service Graz, Geschäftsführerin) © Karo Just/Kreisbild

Nur keine falsche Bescheidenheit

„Wenn wir über Gleichstellung sprechen, müssen wir genau hier ansetzen: bei der Frage, wer gesehen wird, wer seine Expertise einbringen darf und wer im öffentlichen Bewusstsein überhaupt vorkommt“, sagt Felin-Geschäftsführerin Katrin Fischer zu den Ergebnissen der Studie. In der anschließenden Podiumsdiskussion betonte Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz: „Frauen dürfen und sollen ihre Kompetenz selbstbewusst einbringen und die Rolle im Rampenlicht ohne falsche Bescheidenheit annehmen. Gleichzeitig müssen wir Strukturen schaffen, in denen Frauen und Männer in den Medien selbstverständlich gleichberechtigt sichtbar sind.“

Andrea Loidl, Vorstandsdirektorin Infrastruktur & Energie der Holding Graz, sieht in manchen Bereichen gar einen Rückschritt. Sie nahm Unternehmen wie Medien in die Pflicht. Für beide gelte gleichermaßen: „In einer modernen Arbeitswelt braucht es Vielfalt, nur vielfältig komplexe Teams bringen Wissen und Kompetenzen mit, um komplexe Herausforderungen bewältigen zu können.“