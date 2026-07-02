Ein Cut, ein Reset, ein unausweichliches Muss. Was hätte der Rücken ÖSV-Star Manuel Feller im vergangenen Winter verraten, wenn man ihn fragen hätte können? „Das, was er ständig wiederholt hätte, wäre wohl gewesen: Lass‘ den Blödsinn.“ Dabei betont der Tiroler, dass ihm die Beschwerden während des Skirennfahrens selbst kaum größere Probleme bereitet hätten. „Doch nach Belastungen und im Alltag waren die Schmerzen kaum zu ertragen“, schildert er eindringlich. „Ich habe eine halbe Stunde gekocht und bin danach fast nicht mehr die Treppen hochgekommen. Oder wenn ich nach dem Training im Auto saß, konnte ich kaum aussteigen.“ Der Nerv sei massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. „Die ganzen letzten Jahre war er schon so lädiert“, offenbart er. Und auch wenn die Operation die notwendige Konsequenz war, ist der Weg zurück noch nicht abgeschlossen: „Die letzten Wochen waren keine leichte Zeit. Ich bin auch noch nicht ganz schmerzfrei.“

Direkt nach Olympia die Reißleine zu ziehen und sich operieren zu lassen, sei letztlich die einzig richtige Entscheidung gewesen. Angesichts der monatelangen Schmerzen drängt sich unweigerlich die Frage auf, warum er sich den Leistungssport überhaupt noch antut. Fellers Antwort kommt ohne Zögern – und mit bemerkenswerter Offenheit: „Wie oft ich diesen Gedanken selbst schon hatte, kann ich gar nicht an beiden Händen abzählen.“

Vor allem die Zeit nach dem Eingriff hat ihn mental stark gefordert. „Dieser Bewegungsmangel und über mehrere Wochen mit Schmerzen an die Couch gefesselt zu sein, das war schlimm. Jetzt war die Situation schon so nicht angenehm für den Kopf und dann nichts tun zu können, war sehr zach“, erzählt der 33-Jährige. Trotzdem habe er nie ernsthaft daran gedacht, seine Karriere zu beenden: „Ich liebe diesen Sport, auch wenn die Liebe zwischendurch kurzzeitig erloschen ist. Nur habe ich nicht so lange und so hart dafür gearbeitet, dass ich, wenn es einmal schwer wird, alles an den Nagel hänge.“ Vielmehr habe ihm diese schwierige Phase einmal mehr vor Augen geführt, wie sehr der Spitzensport dem echten Leben ähnelt: „Der Sport spiegelt das Leben wider, da geht es auch nicht nur bergauf und alles ist schön. Ich weiß, dass ich manche Sachen vernachlässigt habe, bin da schon in ein paar tiefe Löcher gefallen.“

„Wenn Körper und Kopf nicht mitspielen, wird es schwierig“

Der zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner, der während seiner Reha lernen musste, Schmerzen mit Geduld, Gefühl und Vernunft zu akzeptieren („Das braucht es, wenn man Fortschritte machen will“), macht auch kein Geheimnis daraus, wie belastend die Zeit für sein engstes Umfeld war. Seine Frau habe vieles mitgetragen. „Jeder, der einen Nervenschmerz auf Dauer verspürt, weiß, wie sehr sich das aufs Gemüt schlägt. Der Mensch, der dir am nächsten steht, bekommt da leider am meisten ab. Es gab dabei auch andere Sachen, die in den letzten Jahren nicht so angenehm gewesen sind.“

Der Kitzbühel-Triumphator spricht damit eine schwierige, persönliche Phase an, in der er mit sich gerungen hat. „Ich bin mit zehn Jahren ins Internat gekommen und habe seitdem alles mit mir selber ausgemacht. Wenn du dann Frau und Kinder hast, ist es plötzlich nicht mehr ganz so einfach. Da sind Sachen entstanden, die bereits früher mehr Aufmerksamkeit erfordert hätten.“ Die Konsequenz daraus zog er im Jänner, als er sich umfassend medizinisch und hormonell untersuchen ließ – mit einem aufschlussreichen Ergebnis. „Es kam schließlich heraus, dass ich in mancher Hinsicht schon länger auf dem falschen Weg gewesen bin, und deshalb musste das frühere Saisonende her. Wenn Körper und Kopf nicht mitspielen, wird es schwierig.“

Mit Blick auf die kommende Saison schlägt er bewusst leisere Töne an. „Ich gehe mit einer geringen Erwartungshaltung rein. Im Großen und Ganzen habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte.“ Nach den entbehrungsreichen Monaten gönnte sich der Slalom-Weltcupsieger 2023/24 gemeinsam mit seiner Frau auf den Malediven nachgeholte Flitterwochen, ehe der Fokus wieder voll auf den Skisport gerichtet wurde. Und er macht sich keine Illusionen, der Neustart wird alles andere als schmerzfrei verlaufen: „Ich rechne damit, dass ich Schmerzen haben werde, wenn ich das erste Mal wieder auf Ski stehe. Rückschläge werden sicher dabei sein.“

„Ich kann gefährlich werden...“

Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht infrage. „Der Skisport hat mir so viele schöne Momente geschenkt, dass es heuer kein guter Abschluss gewesen wäre. Ich will jetzt wieder Spaß haben, verletzungsfrei Skifahren und in ein, zwei Jahren einen versöhnlichen Abschluss feiern.“ Und trotz aller Demut blitzt sportlicher Ehrgeiz durch: „Wenn ich meine sieben Sachen beinander habe und meinen Körper halbwegs in den Griff bekomme, kann ich gefährlich werden.“

Heute präsentierte sich der Slalom-Vizeweltmeister von 2017 im Rahmen des Teamcamps im Werzer Hotel Resort in Pörtschach stylisch, locker und gelöst. „Für mich ist Kärnten das Sommer-Bundesland Österreichs schlechthin. Seit ich ein kleiner Bua bin, bin ich in Kärnten auf Urlaub und im Sommer zum Fischen in der Gegend unterwegs.“