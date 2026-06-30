Es war, wie so oft, eine Geschichte, die sich entwickelt hat. Mit einigen Wendungen, ein, zwei Favoriten – und schließlich einem Namen, der davor nicht oft zu lesen war: Der Kitzbüheler Jan Überall wird Christian Scherer als Generalsekretär im Österreichischen Skiverband – Ski Austria nachfolgen. Überall, der als „Sieger“ aus dem Hearing von fünf Kandidaten vergangenen Freitag hervorgegangen war, erhielt nach finalen Verhandlungen am Dienstag auch einstimmig von der Präsidentenkonferenz grünes Licht und wird am 1. September offiziell seinen Dienst im Hauptquartier des Verbandes in Innsbruck antreten. Freilich wird er ab sofort auch schon dabei sein und auch nach dem Wechsel über einen gewissen Zeitraum von Christian Scherer unterstützt werden, der dann in die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe HTI mit Sitz in Südtirol wechseln wird.

Präsidentin Roswitha Stadlober war sichtbar erleichtert, dass man einen Kandidaten gefunden hat, der von allen Seiten Unterstützung erfährt: „Mein Dank gilt der Präsidentenkonferenz, die den gesamten Auswahlprozess mit der gebotenen Sorgfalt und Professionalität begleitet hat. Mit Jan Überall haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die den österreichischen und internationalen Skisport bestens kennt und gleichzeitig über Führungserfahrung verfügt. Es freut mich ganz besonders, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Diese Geschlossenheit ist ein starkes Signal nach innen und außen. Gemeinsam wollen wir den erfolgreichen, zukunftsorientierten Weg von Ski Austria konsequent fortsetzen“, sagte die Salzburgerin. Sie war es dem Vernehmen nach, die sich etwa gegen eine Verpflichtung von Philipp Trattner gestellt hatte, der ja als höchster Beamter aus dem Sportministerium ausgeschieden war und dem aufgrund der einst durch FPÖ-Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache erfolgten Besetzung auch eine Nähe zur FPÖ attestiert wurde.

Überall bringt durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Kitzbüheler Skiclubs K.S.C. tatsächlich viel benötigtes Fachwissen mit: So ist der Neffe von Thomas Überall, einst bei Red Bull für alle Sportaktivitäten abseits der Formel 1 und des Fußballs verantwortlich und nun Geschäftsführer am Red Bull Ring in der Steiermark, mit Abläufen im Vereins- und Verbandswesen ebenso vertraut wie mit Fragen der Kommerzialisierung und der Organisation von großen Events. „Ich bedanke mich bei der Präsidentenkonferenz für das mir entgegengebrachte Vertrauen – dieses einstimmige Ergebnis war mir persönlich sehr wichtig. Es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Verantwortung, künftig als Generalsekretär des ÖSV tätig zu sein, denn dieser steht für große Tradition und sportliche Exzellenz. Gemeinsam wollen wir Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen und den österreichischen Skisport nachhaltig weiterentwickeln“, sagte Überall in einer Aussendung des Verbands.

Überall wird den Verband zusammen mit Sportdirektor Mario Stecher führen, der ebenso mit der Kür des Tirolers zufrieden war: „Er kennt den Skisport, die Strukturen der Vereine und unseres Verbandes und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrungen aus der Organisation internationaler Großveranstaltungen sowie der Kooperation mit unterschiedlichsten Partnern mit.“