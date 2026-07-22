Michael Schuen

Ressortleiter Sport

Geboren im „goldenen Jahrgang“ 1972 - auch Hermann Maier oder Fritz Strobl haben zum Beispiel dasselbe Geburtsjahr. Neben dem Studium der Handelswissenschaft bei der APA den Beruf „Sportjournalist“ beschnuppert, er wurde Berufung, ab 2000 in leitender Funktion (stv. Ressortleiter). Eine Olympiabewerbung in Salzburg als „Head of Communications“ als interessantes Intermezzo, dann „Salzburger Nachrichten“ und Aufbau des digitalen Auftritts für „Sportwoche“ und „Sportmagazin“ (sportnet.at). 2007 als stv. Sportchef zur Kleinen Zeitung in die steirische Heimat. Seit 2019 Ressortleiter Sport, seit 2022 auch Präsident von „Sports Media Austria“, der Vereinigung von Österreichs Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Themenschwerpunkte: Sport von A bis Z - ohne Ausnahme. Der alpine Skisport, Olympia (Sommer wie Winter), die Sportpolitik - und natürlich Fußball, Eishockey, Tennis und vieles andere mehr.