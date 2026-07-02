Sorge um Opernstar Anna Netrebko: Die weltbekannte Sopranistin hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie einen gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten habe „aufgrund starker körperlicher Erschöpfung und stimmlicher Ermüdung – verschärft durch extreme Wetterbedingungen“. Auf ärztlichen Rat müsse sie ihre geplanten Auftritte - “Il Trovatore“ wäre am Programm gestanden - vorerst absagen und sich vollständig erholen.

Auf ihrer Facebook-Seite wandte sich die Sängerin direkt an ihre Fans. Darin erklärte sie, dass ihr Gesundheitszustand eine Pause erforderlich mache. Die Ärzte hätten ihr ausdrücklich untersagt, derzeit auf der Bühne zu stehen. Sie bedauere die Absagen sehr, müsse ihrer Genesung nun aber oberste Priorität einräumen.

Sie freue sich jedoch darauf, im November für Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ und im März 2027 für Amilcare Ponchiellis „La Gioconda“ an das Teatro Real zurückzukehren, so die Diva auf Facebook.

Besorgnis unter ihren Fans

Die Nachricht löste bei ihren Anhängern große Besorgnis aus. Unter ihrem Facebook-Beitrag wünschten zahlreiche Fans der Sopranistin eine rasche und vollständige Genesung. Viele brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, Netrebko bald wieder gesund auf der Bühne erleben zu können.

Anna Netrebko zählt seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Opernstars der Welt und tritt regelmäßig an den renommiertesten Opernhäusern und bei internationalen Festivals auf. In den vergangenen Jahren stand sie neben ihren musikalischen Erfolgen auch wegen politischer Kontroversen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz zahlreicher Diskussionen kehrte sie auf viele internationale Bühnen zurück.