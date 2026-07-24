Denise Maryodnig

Redakteurin Sport

Geboren am 13. März 1984 in Klagenfurt am Wörthersee. Als ehemalige Junioren-Tennis-Nummer eins in Österreich spielen diverse Sportarten bereits mein ganzes Leben lang eine bedeutsame Rolle. Die ersten journalistischen Praktikums-Erfahrungen folgten nach der Matura fünf Monate in der ORF Sportredaktion in Klagenfurt. 2008 ging meine Reise in der Digitalredaktion der Kleinen Zeitung los. Ein halbes Jahr später zog es mich in den Online-Sport, ehe die Integration zwischen Online- und Printredaktion realisiert wurde. Aktuell die einzige Frau in der Sport-Redaktion. Themenschwerpunkte: Ein facettenreiches Potpourri – Regionalsport, Kärntner Sportszene, Fußball, Wintersport (Snowboard, Snowboard/Ski-Freestyle, Biathlon, Rodeln, Bob, Skeleton, Nordische Kombination, Eisschnelllauf, Skispringen, Ski, Parasport), Sommersport (Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Kanu, Klettern), Tennis, DTM, Homestorys...