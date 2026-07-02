Wer Sarah Lagger in Linz ganz oben auf dem Siegerpodest stehen sah, sah weit mehr als eine neue Siebenkampf-Staatsmeisterin. Er bekam eine Athletin zu Gesicht, die sich nach unzähligen Rückschlägen wieder an die Spitze gekämpft hat. Verletzungen und gesundheitliche Probleme zogen sich in den vergangenen Jahren wie ein roter Faden durch ihre Karriere – von hartnäckigen Rückenbeschwerden über ein Knochenmarködem im Bereich des fünften Lendenwirbels, einem hartnäckigen Hautpilz bis hin zum Ermüdungsbruch im linken Fuß im Juli 2025 – allein diese Verletzung hat sie zu einer elfmonatigen Wettkampfpause gezwungen. Doch statt sich unterkriegen zu lassen, bewies die 26-Jährige einmal mehr ihren größten Trumpf: ihren unerschütterlichen Kampfgeist. „Ich habe gemerkt, dass ich noch eingerostet gewesen bin und ich war extrem nervös, aber grundsätzlich verlernt man es ja nicht. Aber am Montag nach so einem Siebenkampf kann man mich schmeißen“, gesteht die Leistungsheeressportlerin.

Wer einen Blick hinter die Kulissen wirft, erkennt schnell: Geduld war für Lagger kein bloßes Wort, sondern täglicher Begleiter. „Der Siebenkampf ist leider ziemlich verletzungsanfällig, das bekommt man auch im Umfeld ständig mit. Die letzte Diagnose war aber echt hart, sodass ich doch mehrere Wochen Abstand gebraucht habe. Erst danach konnte ich so richtig in die Reha starten. Es waren teilweise wirklich mühsame Tage dabei, bis man dann erst wieder halbwegs einsteigen kann. Man investiert enorm viel und das geht an die Substanz. Aber der Knochen hat einfach genügend Zeit benötigt, um zu heilen. Kurz ärgern ist erlaubt, aber lange Jammern bringt sowieso nichts.“ Somit wären Experimente oder eine vorzeitige Belastung fatal gewesen, da gerade Leichtathleten einer hohen Spannung am Fuß ausgesetzt sind. Dementsprechend stieg die Rothenthurnerin erst im heurigen Frühjahr ins intensive Training ein – inklusive eines Trainingslagers im Mai in Portugal.

Sportlich wagte Kärntens Mehrkampf-Ass 2024 einen völligen Neuanfang und trainiert seitdem mit Ungarns Leichtathleten. Doch es war eine ziemlich untypische Initiative – möge man meinen – doch sie war mutig. Die U20-Weltmeisterin von 2016 kontaktierte auf Facebook Leichtathletiktrainer Attila Zsivoczky und bekam direkt positives Feedback. „Ich hätte mir nie gedacht, dass es wirklich so funktioniert.“ Nach einer mehrmonatigen Probezeit hatte sich Lagger schnell herauskristallisiert, „dass es optimal für mich ist. Ich bin zuvor irgendwie angestanden, es musste ein Neuanfang her.“

Ein Blick in die Zukunft verrät, dass Olympia 2028 in Los Angeles „ein absoluter Traum wäre“. Zuvor wartet hoffentlich ein anderes „Abenteuer“, die Europameisterschaft Mitte August in Birmingham. Dafür muss beim anstehenden Wettkampf in Polen erneut eine überzeugende Leistung her. „Ich hoffe stark, dass keine Verletzung mehr dazwischen kommt.“