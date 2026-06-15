Am Sonntag absolvierte Ex-Handballer Florian Strießnig seinen ersten Ironman Austria in Kärnten, am Montag stand er wieder als Lehrer im Feldkirchner Gymnasium, wo er Sport und Englisch unterrichtet, parat. „Die Kinder wollten primär meine Platzierung wissen. Das hat am Ego gekratzt“, erzählt der 26-Jährige mit einem Grinsen. Denn das Spektakel am Wörthersee war für ihn viel mehr als ein Resultat.

Der Ex-Handballer hat es geschafft © Privat

Die Entscheidung dieses Abenteuer zu wagen, fiel im Sommer 2025 mit dem Gedanken: „Warum nicht jetzt? Gereizt hat mich der Ironman schon immer.“ Gesagt, getan und die Devise war auch verinnerlicht: „Ich wollte durchkommen, da ich die letzten Wochen mit einer Entzündung am Schienbein gekämpft habe und daher auf wichtige, lange Phasen verzichten musste. Dass es sich am Ende wirklich ausgegangen ist, war unfassbar. Das Laufen war eine echte Challenge, ist ja doch nicht das natürliche Habitat eines Keepers. Im Nachhinein gesehen hat es mich nur etwas angezipft, dass ich in der Wechselzone doch viel Zeit verloren habe.“

Durchhänger blieb nicht aus

Und wie geht es dem ehemaligen Ferlach-Kapitän, der nach knapp über 15 Stunden die Ziellinie überquerte, am Tag danach: „Ich bin ziemlich müde, habe nur drei Stunden geschlafen, von dem her geht es mir eigentlich ganz gut. Ich war kontrolliert unterwegs und nicht völlig am Anschlag, wobei auch nicht mehr drinnen gewesen wäre.“ Ein Durchhänger blieb aber schließlich nicht aus. Nach Kilometer 20 auf der Laufstrecke „habe ich eine feste Watschn bekommen“. Doch dann kam es nach 30 Kilometern an einer Labestation zu einer überraschenden Wendung. „Es gab ein kaltes, labbriges Stück Pizza Margherita, aber sie war die beste Pizza meines Lebens.“

„Strieße“ stellte sich dem Ironman Austria © Privat

Die Atmosphäre sowie die Unterstützung von Familie und Freunden waren der „absolute Hammer. Es waren einige Ferlacher Handballer da, die mich gepusht haben. Manche sind mit E-Scootern und Radln mitgefahren. Sie haben mich gefühlt ins Ziel getragen“, zeigt sich „Strieße“, der am Ende seiner Handballkarriere extreme Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule hatte, dankbar und erleichtert zugleich. „Ich habe den Tag auch irgendwie genossen, bilde ich mir zumindest ein, und habe mit Fans und den Supportern gescherzt.“

„Die letzten zwei Wochen waren eine Art Fiebertraum“

Der Titel, wofür der Ironman steht, die monatelange Arbeit sowie über seine Grenzen zu gehen waren für Strießnig kaum in Worte zu fassen. „Es war einfach magisch.“ Ein „Eiserner“ zu sein habe er aber nach wie vor noch nicht realisiert, „weil die letzten zwei Wochen eine Art Fiebertraum gewesen sind.“ Trotz der Strapazen verriet er: „Ich werde auf alle Fälle weitermachen, nur ob das nächste schon wieder ein Langdistanzrennen sein wird, weiß ich noch nicht. Da möchte ich mich künftig umfassender vorbereiten, denn wie die Profis auf Anschlag waren, ist echt irre. Aber auch wie sich die Amateure durchgebissen haben, Hut ab!“