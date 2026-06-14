Unter zehn Stunden und das bei seinem ersten Ironman Austria in Kärnten – das war das absolute Traumziel von Patrick Bitzinger aus Zwettl, der weniger als ein Prozent Sehkraft hat. Das inoffizielle Ziel war aber 10:32 Stunden, denn das soll jene Zeit eines anderen blinden Athleten in Österreich einst gewesen sein. „Es war ein sehr cooles Erlebnis, aber ich hatte ein wenig mit der Hitze zu kämpfen“, strahlt der Heilmasseur und erzählt, dass er noch nie so weit geschwommen und mehr als 30 Kilometer gelaufen ist. Sein Guide Andreas Fuchs verriet zugleich, „dass Patrick im Rennen zu mir gesagt hat, dass er sich keinen besseren Guide vorstellen könnte. Genau in dem Moment wusste ich, ich bin total am Limit. Da war ich zwischen emotionaler Freude und ich habe keine Ahnung, was noch passiert.“

Doch was macht Bitzinger? Er motivierte den „Partner“ an seiner Seite, „da ich gemerkt habe, wie angeschlagen er ist. War schon eine Challenge für mich. Er hat sogar unterwegs einen Freund gefragt, ob er das Guiding nicht übernehmen will, aber er bekam ein klares Nein.“ Schließlich sei es eine Teamarbeit gewesen, mit Emotionen im Ziel, die unbeschreiblich sind: „Die tobende Menge war sehr geil. Ich konnte die harte zehnmonatige Arbeit mal rausschreien, das war unglaublich befreiend.“

„Es hat alles entschädigt“

Fuchs, ein Wahl-Fürstenfelder, der in der IT-Branche tätig ist, spricht dabei auch die Verantwortung an, die nicht immer leicht zu händeln ist. „Ich habe lange als Ego-Mensch gegolten und das war für mich eine Art Therapie. Durch das Guiden benötigt man schon eine Extrapower. Als es mir nicht gut gegangen ist, hatte ich Angst, dass uns jemand reinläuft, dazu kam, dass die Kurven so eng sind. Ich musste mich rausgeben, da ich auf jemanden aufpassen musste“, gewährt der Vierfach-Staatsmeister auf der Langdistanz Einblicke. So gesehen war es noch mehr Teamsport, „weil der Zieleinlauf war sensationell. Es hat alles entschädigt, wir sind wie Sieger empfangen worden“, sagt Fuchs, der ein Casting für einen neuen Guide organisieren will, „wird aber wohl nicht leicht werden, wen zu finden“.

Auf die schlüssige Frage, ob es ein einmaliges Abenteuer gewesen ist, sagt Bitzinger: „Der Aufwand mit den Guides war nicht so einfach. Ich hatte doch vier bis fünf Guides, die ständig mit mir trainieren mussten. Das war eine Herausforderung, all das zu koordinieren. Ich war die letzten Wochen extrem müde und habe davor mit der Motivation gekämpft. Doch jetzt ist alles gut.“