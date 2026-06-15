Mit rund 14 Spielern startete Slobodan Grubor Montagvormittag in Klagenfurt ins Auftakttraining für die neue Saison. Und das gewissermaßen in vier Rollen: als Chefcoach, Co-Trainer, Athletik- und Tormanncoach. „Ich war alles und das mit vier Gehältern“, sagt der 57-Jährige scherzhaft und bestens gelaunt. Dementsprechend fügt er hinzu: „Im Trainerstab wird sich in nächster Zeit natürlich etwas tun. Es ist viel am Laufen und wird sich in den kommenden Tagen klären.“ Das wird auch nötig sein, denn ab sofort beginnt wieder der Ernst des Lebens, doch zuvor genoss „Bobby“ einen erholsamen Heimaturlaub in Kroatien.

Die Eindrücke nach der ersten Einheit waren positiv, auch wenn „noch einige Leute fehlen und manche krank sind. Der Anfang ist noch nicht so einfach, aber wir sind Kämpfer und werden das schaffen. Ihre Hausaufgaben haben sie in den letzten Wochen aber definitiv erledigt.“ Nachmittags ergänzten zwei ausländische Testpiloten das junge Kollektiv. „Sie werden die ganze Woche mittrainieren. Mal schauen, was sich dann ergibt“, ist sich Grubor freilich bewusst, dass vor allem in der Offensive Handlungsbedarf herrscht. Auf der anderen Seite könnte es noch Abgänge geben, manche Vertragsverlängerungen befinden sich aktuell auf der Zielgeraden. Den einen oder anderen Jungen könnte es in die 2. Liga ziehen.

Rückblickend auf die letzte Frühjahrssaison meint Grubor, „dass die Jungen in einem kurzen Zeitraum einen großen Entwicklungsschritt gemacht haben und auch gute Arbeit abgeliefert haben. Ich bin mir sicher, dass darunter welche sind, denen eine große Fußballkarriere bevorsteht.“

„Ich kann sehr hart sein und fahr‘ direkt am Platz an“

Ein Jungspund ist er nicht mehr, dafür unverzichtbar. Klagenfurt-Tormann Manuel Kuttin ist seit gut drei Wochen nach einer langwierigen Verletzung im Hüftbereich wieder fit. Da gab es die ärztliche Freigabe. Und der „Papa“ der Violetten weiß auch genau, was die Mannschaft in der Regionalliga erwartet: „Es wird mehr oder weniger ein Kampf werden, mit vielen Zweikämpfen. Wobei wir sicher die Sachen auch spielerisch lösen wollen.“ Sollte ein Junger einmal nicht so spuren, macht der 1.95-Meter-Hüne kurzen Prozess. „Ich kann sehr hart sein und fahr‘ direkt am Platz an. Hinterrücks gibt es bei mir nicht, ich kann direkt schreien, aber für mich ist es dann außerhalb des Platzes erledigt“, verdeutlicht der 32-Jährige, der sich selbst über seine verantwortungsvolle Funktion im Klaren ist. „Es wird immens wichtig sein, das Spiel von hinten heraus zu leiten und so auch die Kontrolle zu übernehmen. Ich werde hoffentlich ein guter Rückhalt sein, auf den man sich verlassen kann“, betont Kuttin und verriet, dass die Kapitänsfrage noch nicht geklärt ist. Wobei er zweifelsfrei der richtige Kandidat wäre. Auch Grubor ist sich demnach bewusst, welches essenzielle Puzzle der Routinier ist. „Ich kann mich selber noch erinnern, als ich jung war, wie viel ich von den Arrivierten mitnehmen konnte.“

Und sonst? Am 4./5. Juli geht in Klagenfurt das Kidsturnier, der „New Generation Cup“ mit über 60 Teams (U8 bis U12) in Szene. Die Finalspiele werden im Wörtherseestadion über die Bühne gehen. Florian Jaritz wurde erfolgreich am Kreuzband operiert und dürfte in einer Woche wieder normal gehen können. Und auch der Aboverkauf nimmt Formen an – er sollte demnächst starten.