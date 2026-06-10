Der SK Austria Klagenfurt setzt weiterhin auf Slobodan Grubor. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Grubor übernahm die Mannschaft im Winter und führte sie in einer Phase, die für den Klub alles andere als einfach war. Unter besonderen Rahmenbedingungen und nach dem feststehenden Zwangsabstieg galt es, den Fokus in der täglichen Arbeit hochzuhalten und die Saison sportlich seriös zu Ende zu bringen. In den vergangenen Monaten hat das Team unter seiner Führung mehrere starke Auftritte gezeigt und sich dabei wiederholt gegen Gegner durchgesetzt, die in dieser Liga ganz vorne mitgemischt haben.

Die Verantwortlichen der Austria sehen in Grubor den passenden Mann für den nächsten Schritt und wollen den Weg mit ihm fortsetzen .„Slobodan hat im Frühjahr exzellente Arbeit geleistet, von dem her mussten wir nicht lange nachdenken. Wir wollen diesen Weg mit Grubor auf alle Fälle weitergehen“, sagt Zeljko Karajica. Los geht es bereits am Montag mit dem Trainingsstart. Grubor steht dann beim Auftakt erstmals wieder mit der Mannschaft am Platz.