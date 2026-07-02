Ein seltenes Bild bot sich den 23 Mitgliedern des St. Kanzianer Gemeinderates bei der jüngsten Sitzung am 1. Juli: Über 20 Zuhörerinnen und Zuhörer drängten sich an diesem schwülheißen Abend in den engen Sitzungssaal ohne Klimaanlage im ersten Stock des Gemeindeamtes. Das enorm große Interesse der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger war wohl jenen Punkten am Ende der Tagesordnung im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung eines Thermalbades samt Hotel mit 400 Betten am Ostufer des Klopeiner Sees geschuldet, die anfänglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehandelt hätten werden sollen.

Nach einer Anfrage der Kleinen Zeitung bei der Amtsleitung der Gemeinde kam es dann bekanntlich zur unerwarteten Wende – und die Tagesordnungspunkte 16 und 17 wurden in der Gemeinderatssitzung mittels eines Antrags zur Geschäftsordnung vom zweiten Vizebürgermeister Oskar Preinig (SPÖ) einstimmig in den öffentlichen Teil aufgenommen – mit der Begründung, dass „sie von öffentlichem Interesse sind und keinerlei Gründe dagegensprechen“. Zur ursprünglichen Situation sei es laut Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) gekommen, weil mit dem Projektwerber nach wie vor vereinbart sei, die Entwicklung „ohne Öffentlichkeit vonstattengehen zu lassen“, um „letztendlich das, was dann herausgekommen ist, zu präsentieren“.

„Nachdem wir aber nichts zu verstecken haben und Rücksprache gehalten wurde, sind diese Punkte jetzt heute im öffentlichen Teil“, behauptete Krainz – wobei sich durch den weiteren Verlauf der Sitzung Widersprüche ergaben, mit wem genau – dem Projektwerber oder dem Land – man sich ausgetauscht hatte.

Transparenz nach „medialem Druck“

„Ein 140- bis 160-Millionen-Euro-Projekt ist für die Gemeinde schon ein wichtiges Thema, weshalb es gut ist, dass wir Transparenz zeigen und wir es hier im Gemeinderat öffentlich diskutieren. Dass es dafür extremen medialen Druck gebraucht hat, lassen wir so dahingestellt sein“, sagte dazu Gemeindevorstand Johannes Hobel (ÖVP).

Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) © Markus Traussnig

In der Sitzung selbst ging es um den Beschluss der zivilrechtlichen Verträge zwischen der Merlago Projektentwicklung GmbH & Co KG und der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See für die Errichtung und den Betrieb der Therme und des Hotels, die bereits in der Fragestunde der letzten Gemeinderatssitzung am 26. März thematisiert wurden. „Eigentlich ist die Zustimmung seitens der Projektwerberin erfolgt“, teilte Krainz mit.

„Eigentlich“ bezog sich darauf, dass die Projektwerberin im Vorfeld noch einen Änderungswunsch hinsichtlich der Fälligkeit der Bankgarantie äußerte, dem nachgekommen wurde. „Die erforderliche Bankgarantie ... oder eine gleichwertige Sicherheit ... ist der Gemeinde spätestens zehn Bankarbeitstage vor jener Gemeinderatssitzung zu übergeben, in der die Beschlussfassung über die gegenständliche Widmung vorgesehen ist“, verlas der Bürgermeister die Änderung.

Gemeindevorstand Johannes Hobel (ÖVP) © KK/Florian Mori

Woher kommt das Thermalwasser?

Erstmals öffentlich diskutiert wurde in dieser Sitzung die nicht unwesentliche Frage, woher die Projektwerber das Thermalwasser beziehen werden. „Der Thermalwasserbezug ist auch widmungsrelevant“, sagte der parteilose Gemeinderat Gregor Kassl, der auf einem SPÖ-Mandat sitzt. Daher beschloss das Gremium nach der einstimmigen Genehmigung der bereits erwähnten Verträge samt einer Zusatzvereinbarung über die zu erwartenden Planungs- und Aufschließungskosten, dass die Projektwerberin Merlago einen schriftlichen Nachweis über einen „ausreichenden Thermalwasserbezug“ gegenüber der Gemeinde erbringen müsse. Und damit rückte die Thermalwasser Klopein Betriebs GmbH ins Zentrum, an der Bürgermeister Krainz mit seiner Frau knapp 20 Prozent Anteile besitzt.

Daher erklärte sich dieser, ebenso wie Preinig, der Geschäftsführer der Bohrgesellschaft ist, bei der Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 16 für befangen. „Es steht aber nirgends, dass die Projektwerber das Wasser von dieser Gesellschaft beziehen müssen, sondern es geht nur darum, dass ein Thermalwasserbezug bestehen muss. Rein theoretisch könnten sie selbst nach Thermalwasser bohren oder es woanders her beziehen“, betonte Preinig, für den die Befangenheit somit „fraglich“ war. Daraufhin konterte Hobel: „Aber sie könnten das Wasser von euch nehmen, dann wäret ihr befangen. Das ist für uns nur eine Sicherheit, dass wir rechtlich keine Fehler machen.“

Zweiter Vizebürgermeister Oskar Preinig (SPÖ) © KK/Furgler

Abschließend wollte Gemeinderat Stefan Dobnik (SPÖ) wissen, ob die Projektwerber bereits eine Präferenz erkennen lassen haben. „Mein letzter Wissensstand war der, dass es von der Bohrgesellschaft einen Grundsatzbeschluss gibt, dass das Wasser dem Projektwerber überlassen werden soll“, sagte Hobel, dem Preinig beipflichtete. „Das ist korrekt. Es gibt Verhandlungen und in Grundzügen besteht ein Optionsvertrag, der aber noch nicht unterfertigt ist“, berichte er, der daraufhin mit Krainz vor der vom ersten Vizebürgermeister Alois Lach (SPÖ) geleiteten Beschlussfassung vorübergehend den Sitzungssaal verließ.

Umwidmung als nächster Schritt

Nach der Genehmigung der beschlossenen Verträge durch das Land Kärnten wäre die Umwidmung der Grundstücke im Ausmaß von rund 40.000 Quadratmetern am Ostufer des Klopeiner Sees der nächste Schritt. Als Betreiber für die Therme wurde seitens der Projektwerber im Frühjahr des Vorjahres die deutsche GMF-Gruppe vorgestellt, bereits seit Herbst 2024 steht die thailändische Gruppe „Dusit“ als Hotelbetreiberin fest.