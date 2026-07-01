Am Morgen des 26. Juni drückt kurz vor Schulbeginn an einer Unterkärntner Mittelschule ein Schüler der vierten Klassen alleine die Schulbank. „Seine besten Freundinnen und Freunde sowie Mitschülerinnen und Mitschüler sitzen gerade beim Frühstücksbuffet – in Wien. Der Praterbesuch steht heute auf dem Plan, später dann Theater“, schreibt ein Verwandter in einem berührenden E-Mail an die Kleine Zeitung, in dem er den Ausschluss eines Buben von der Wienreise seiner Schule schildert. Kurz darauf sei das Kind dann für den restlichen Schultag zu den Drittklässlern geschickt worden.

Warum durfte der 14-Jährige als einziges Kind seiner Klasse nicht auf den mehrtägigen Schulausflug mitfahren, auf den er sich bereits seit dem Vorjahr riesig gefreut hatte? „Ein Tisch, den er mit seinem besten Freund beschädigt haben soll, hat ihm fünf Minuspunkte eingebracht und dadurch automatisch disqualifiziert“, behauptet der Verfasser der E-Mail.

„Gefährdung der Sicherheit“

Was die Bildungsdirektion Kärnten dazu sagt? „Im Zusammenhang mit dem Ausschluss dieses Schülers von der mehrtägigen Schulveranstaltung kann aus Sicht der Bildungsdirektion Folgendes festgehalten werden: Die Entscheidung des Schulleiters erfolgte gemäß § 13 Abs. 3 Z 2 Schulunterrichtsgesetz nach Anhörung der Klassenkonferenz am 4. Mai 2026. Grundlage der Entscheidung war das bisherige Verhalten des Schülers, das nach eingehender pädagogischer Beurteilung die Annahme rechtfertigte, dass während der Durchführung der mehrtägigen Schulveranstaltung mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung seiner eigenen Sicherheit beziehungsweise der Sicherheit anderer Schülerinnen und Schüler oder der Begleitpersonen zu erwarten gewesen wäre“, heißt es dazu in einer unmissverständlichen Stellungnahme aus dem Büro von Bildungsdirektorin Isabella Penz.

Bildungsdirektorin Isabella Penz © Markus Traussnig

Bei einer mehrtägigen Schulveranstaltung bestehe aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, der Nächtigungen sowie der eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten eine „erhöhte Verantwortung“ der Begleitpersonen. „Die Schule hat im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufsichts- und Fürsorgepflicht sicherzustellen, dass die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleistet werden kann. Nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände wurde festgestellt, dass diese Voraussetzung im vorliegenden Fall nicht mit der erforderlichen Sicherheit gegeben war“, hält die Bildungsdirektion fest.

Bei dem auf Grundlage der bereits genannten Stelle im Schulunterrichtsgesetz (SchUG) erfolgten Ausschluss unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hätte es sich ferner um keine Disziplinarmaßnahme gehandelt – sondern dieser hätte „ausschließlich der Gefahrenabwehr und dem Schutz des betroffenen Schülers sowie aller übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulveranstaltung“ gedient. „Aus Sicht der Schule war der Ausschluss daher sachlich gerechtfertigt und zur Gewährleistung einer sicheren Durchführung der Schulveranstaltung erforderlich“, lautet das Fazit der Schulbehörde.

Punktekonto für Fehlverhalten

Ein Bild vom Sachverhalt gemacht hat sich auch der für diese Mittelschule zuständige Schulqualitätsmanager Michael Vrbinc, der das an der betreffenden Schule zum Einsatz kommende Punktesystem erläutert. „Dabei handelt es sich um einen Maßnahmenkatalog, der das Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern, wie zum Beispiel das Stören des Unterrichts oder eine Sachbeschädigung, in einem Punktekonto zusammenfasst“, erklärt Vrbinc. Gesetzlich geregelt sei dies in § 47 des SchUG im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schüler.

Die Direktorin der betroffenen Schule in Unterkärnten durfte wegen des Datenschutzes keinerlei Auskunft über die Angelegenheit geben.

Indes gebe es für den Unterkärntner nach wie vor keinen „validen Grund oder Gründe“ dafür, dem 14-jährigen Buben das Erlebnis einer Wienwoche zu verwehren. „Kein Kind hat sowas verdient. Ich bin einfach nur enttäuscht, traurig und ehrlich gesagt ist es skandalös“, bringt er es auf den Punkt.