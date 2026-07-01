Erneut Gewitter am Mittwoch und Regen am Donnerstag und Freitag: Die Prognose lässt in Oberhaus ein Aufatmen weiter nicht zu. Dort hatte das Unwetter am Sonntagabend – wie berichtet – dazu geführt, dass das Geschiebebecken des Dürrenbachs bis obenhin angefüllt wurde. Eine Evakuierung der Bewohner von insgesamt 47 Häusern steht seit Montagabend im Raum. Auch am Mittwoch liefen die Ausräumarbeiten am betroffenen Becken auf Hochtouren. „Zwei Bagger sind drinnen, wir sind guter Dinge, dass wir einiges wegbringen“, so Bürgermeister Matthias Schwab am Vormittag.

Um 12 Uhr komme der Einsatzstab wieder zusammen, dann werde man auch einen Meteorologen hinzuziehen, „um die Situation einschätzen zu können“, kündigte der Ortschef an. „Wenn es gleich wie am Sonntag kommt, werden wir dementsprechend handeln müssen“, sprich evakuieren.

Schweres Gerät auch im Untertal

Schweres Gerät kam am Mittwoch auch wieder im wenige Kilometer entfernten Untertal zum Einsatz. Mit zwei Baggern und einem Radlader kümmert man sich hier um das Freimachen der Straße und auch dem parallel verlaufenden Wanderweg, nachdem am Sonntag eine Mure abgegangen war. Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) wiederum „schauen, dass Wasserläufe freigeschaufelt werden und Wasser wieder ungehindert ablaufen kann“, erklärte Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker am Mittwochvormittag.

Um 11 Uhr wurde die Straße ins Untertal kurz geöffnet, „damit die Wanderer, die auf den Hütten abgewartet haben, mit ihren Autos herauskommen und wir auch die Fahrzeuge von Gasthausbesuchern wegbringen können“, so Trinker. Auch in Schladming beobachte man die Wettersituation genau – immerhin sind im oberen Bereich des betroffenen Gebiets noch „große Geröllmassen abgelagert“.