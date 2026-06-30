Eine große Gewitterzelle zog am Sonntagabend bis in die Nacht hinein über Schladming und Haus im Ennstal. Neben der offensichtlichen Mure in Untertal (wir berichteten) hat sie auch noch eine bisher weitgehend unsichtbare Gefahrensituation erzeugt. Das Geschiebebecken des Dürrenbachs oberhalb von Oberhaus (Gemeinde Haus im Ennstal) wurde dadurch dermaßen verstopft, dass es überzugehen droht. „Es sind zirka 30.000 bis 40.000 Kubikmeter Material“, weiß Feuerwehrsprecher Christoph Schlüßlmayr.

„Die Bagger schaffen aber nur 600 Kubikmeter pro Tag. Deswegen wurde beschlossen, die rund 47 Häuser im Gefahrenbereich von zirka zehn Hektar zu informieren“, erklärt Schlüßlmayr. Die betroffene gelbe Zone reicht bis hinunter zur B 320. Sie müssen ihre lebensnotwendigen Sachen zusammenpacken und, falls es Zivilschutzalarm gibt, innerhalb von 45 Minuten ihre Häuser verlassen.

„Reine Vorsichtsmaßnahme“

„Wir sind gestern Abend bis 21.45 Uhr alle Häuser persönlich abgefahren und haben informiert.“ Neun Feuerwehren mit 63 Mann waren insgesamt im Einsatz, dazu Bergrettung, Polizei und Rotes Kreuz. Der Feuerwehrsprecher betont: „Bitte keine Panik, es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Das betonte auch der Hauser Bürgermeister Matthias Schwab Dienstagfrüh: „Wir wollten agieren, statt reagieren. Die gute Botschaft: Die Infrastruktur, die Sicherheitseinrichtungen haben funktioniert. Der erste Bagger ist bereits unterwegs Richtung Geschiebesperre.“

Alarmbereitschaft bis Donnerstag

Die Alarmbereitschaft bleibt bis voraussichtlich Donnerstag aufrecht. „Am Dienstagvormittag wird ein Landesgeologe mit einem Hubschrauber die Lage untersuchen, er ist auch bei der Mure im Untertal unterwegs“, ergänzt Schlüßlmayr. „Ab 12 Uhr wird ein kleiner Krisenstab besprechen, wie die weitere Vorgangsweise ist.“

Was Bürgermeister Schwab noch wichtig ist: Er spricht ein „großes Dankeschön“ an die Einsatzkräfte und ihre schnelle Hilfe aus. Bereits am Sonntagabend gegen 21 Uhr waren sie unterwegs, um sich die Lage vor Ort und Stelle anzusehen. Am Montag wurde dann der Krisenstab einberufen, mit Vertretern der Feuerwehr, der Bezirkshauptmannschaft Liezen, der Wildbach- und Lawinenverbauung.