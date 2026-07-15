Veronika Höflehner

Teamleiterin Regionalredaktion Liezen

Wahl-Schladmingerin mit starken Wurzeln in der Oststeiermark. Nach dem Journalismus-Studium in Graz zog es sie nach Wien zur Austria Presse Agentur (APA), danach unter anderem zum Branchenmedium „Horizont“. Seit 2012 im schönen Ennstal beheimatet, seit 2017 im Team der Regionalredaktion Liezen. Liebt die Vielfältigkeit des regionalen Journalismus: von Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur bis hin zu Wissenschaft und Technik. Jeden Tag ist alles möglich - und langweilig wird es sicher nicht.