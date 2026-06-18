Ein Tiertransporter stürzte am Donnerstagfrüh gegen 06.20 Uhr in einen Graben auf der A 9 zwischen dem Tunnel Selzthal und Rottenmann. Lautete die Alarmierung laut FF-Sprecher Christoph Schlüßlmayr zuerst auf „eingeklemmte Person“, konnte vor Ort zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung gegeben werden: „Der Lkw-Lenker hatte sich schon selbst befreit.“ Die schlechte Nachricht: Der Tiertransport war mit Schweinen beladen und kippte um, dabei starben sehr viele.

Jene Tiere, die überlebt hatten, wurden rund um 8 Uhr umgeladen, so Schlüßlmayr weiter. Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, auch keine anderen Fahrzeuge. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Graz. Laut Augenzeugen gab es gegen 7.30 Uhr bereits einen langen Stau bis zurück zum Bosrucktunnel. Drei Freiwillige Feuerwehren, Ardning, Rottenmann und Selzthal, sowie ein Tierarzt sind im Einsatz.