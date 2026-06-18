Hat er, oder hat er nicht? Diese Frage drängte sich zu Jahresbeginn im Zusammenhang mit Herbert Waldner, Chef der Immobilienfirma Riedergarten, und Schloss Sekirn auf. Medienberichten zufolge soll der Immobilienentwickler das Anwesen am Wörthersee um kolportierte 80 Millionen Euro gekauft haben. Zuletzt hatte dort die 2022 verstorbene Milliardärin Heidi Goëss-Horten gewohnt.

Recherchen der Kleinen Zeitung ergaben allerdings: So wie die meisten Menschen den Begriff „Kauf“ verstehen, nämlich als unterzeichneten Kaufvertrag mit anschließender Eintragung im Grundbuch, ist er im konkreten Fall nicht gemeint. Unbestreitbar ist im öffentlichen Register nach wie vor die in der Schweiz ansässige, nach dem verstorbenen Ehemann Heidi Hortens benannte Stiftung „Fondazione Helmut Horten“ als Eigentümerin eines Großteils der Liegenschaft inklusive des auch als „Horten-Villa“ bekannten Schlosses hinterlegt. Ein kleinerer Teil gehört der 2020 von Heidi Horten gegründete HGH-Vermögen-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein.

Online zum Verkauf angeboten

Mit diesem Umstand konfrontiert, verwies Waldner bereits im März auf eine „notarielle Vereinbarung mit der Helmut-Horten-Stiftung, mit der wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Wir haben das Areal übernommen, entwickeln und vermarkten es weiter“. Über den Inhalt der Vereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden. Neubauten oder Appartements seien jedenfalls nicht geplant.

Immobilienmakler Thomas Hopfgartner © Martin Steinthaler | Tinefoto.co

Wie auch immer die aktuellen Besitzverhältnisse im Detail ausgestaltet sein mögen: Tatsache ist, dass Schloss Sekirn seit Kurzem auf der Website des Veldener Immobilienmaklers Thomas Hopfgartner zum Kauf angeboten wird. Die Objektbeschreibung gewährt dabei bisher nicht bekannte Einblicke in die Privaträume von Heidi Horten. Zu sehen sind unter anderem der Spa-Bereich mit Hallenbad und kunstvoll gestalteten Fliesen, der Eingangsbereich mit offenem Kamin sowie ein Salon mit aufwendigen Stuck- und Holzdeckenelementen.

Zum Ensemble gehören neben dem in den 1990er-Jahren auf historischen Grundmauern errichteten Hauptgebäude auch ein Bootshaus mit vier Liegeplätzen, ein Gewächshaus und ein Gärtnerhaus. Insgesamt umfasst die beworbene Fläche weniger als drei Hektar – und damit nicht das gesamte Areal. Das ist rund fünf Hektar groß. Über den Preis schweigt Hopfgartner. „Ich bin zu größter Verschwiegenheit verpflichtet“, sagt der Makler. Auch Bildmaterial dürfe er nicht weitergeben. Waldner erklärt auf Nachfrage lediglich, dass er zu diesem Thema bereits alles gesagt habe.