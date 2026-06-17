Ein tragisches Ende fand am Dienstag eine Suchaktion im Gebiet um den Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn. Ein 25-jähriger Mann war am Montag alleine zur Pyhrgasüberschreitung von Oberweng aus und zurück über die Hofalm aufgebrochen, eine Tagestour. Der deutsche Tourist sei laut Bergrettung ein guter Alpinist gewesen, beinhaltet der Teil über den Kleinen Pyhrgas zum Großen Pyhrgas doch Kletterstellen und ausgesetzte Gratpassagen.

Am Dienstag stand sein Auto aber nach wie vor am Ausgangspunkt. Da hatten sowohl seine Eltern als auch die Unterkunft bereits die Einsatzkräfte verständigt, wie Ortsstellenleiter Daniel Schröcker im Gespräch erzählt. Gleich in der Früh begannen die Ortsstellen Spital am Pyhrn und Windischgarsten umgehend die Suche. Unterstützt wurden sie von Bergrettern der Ortsstelle Admont, Hundeführern, einem Polizeihubschrauber, dem Notarzthubschrauber C14 und einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf.

Absturz an der Südostseite

Die Suche konzentrierte sich auf die geplante Route des Vermissten, einschließlich des Normalwegs Pyhrgas und des Bad Haller Steigs. Nach rund sieben Stunden Suche konnte der Deutsche aber nur noch leblos vom Hubschrauber aus gesichtet werden. Er stürzte an der Südostseite des Großen Pyhrgas mehrere Hundert Meter ab, jede Hilfe kam zu spät. Ein Polizeihubschrauber barg den Leichnam.