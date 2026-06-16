„Ich lasse keine Hunde frei rennen“, lautet das Credo von Gerhard Rechberger, Stammgast in Bad Loipersdorf. Der Hundetrainer und Funktionär im Österreichischen Rottweiler Klub (ÖRK) hatte die Gemeinde Bad Loipersdorf bereits drei Jahre vor der jüngsten Bissattacke vor dem freilaufenden Quartett (drei Rottweiler, ein Hirtenhund) gewarnt. Damals bauten sich die Hunde vor seiner betagten Mutter auf und hinderten sie am Weitergehen. „Zum Glück ist nichts weiter passiert, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Bissvorfall kommt“, so Rechberger.

Die Gemeinde reagierte und verordnete eine Einzäunung für die Haltung der Hunde. „Das wurde reibungslos umgesetzt“, so Bürgermeister Herbert Spirk.

Bad Loipersdorfs Bürgermeister Herbert Spirk trat noch am Tag der Bissattacke den Lokalaugenschein an © KLZ / Ewald Simon Wurzinger

Per Bescheid: Vorhof muss nun eingezäunt werden

Anfang Juni 2026 kam es erneut zu einem Vorfall. Die Halter waren für mehrere Stunden außer Haus, beim Öffnen der Tür drängte das Rudel ins Freie. Nach einem Sprint querfeldein bissen sie zwei Spaziergänger. „Zum Glück ist ihnen nicht viel passiert. Sie wurden im Krankenhaus erstversorgt und konnten am nächsten Tag schon heimfahren“ so Spirk erleichtert.

Die Halter selbst aktivierten die Rettungskette und seien schwer erschüttert, so der Bürgermeister. Per Bescheid der Gemeinde muss nun aber auch der Bereich vor der Haustür abgesichert werden. „Sollte noch einmal etwas passieren, werden die Tiere abgenommen“, so Spirk. Der Fall liegt wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft.



Birgit Plank, leitende Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft, prüfte die tierschutzrechtliche Situation © KLZ / Vera Hausberger

Klare Zuständigkeit und Halterpflicht

Die Haltungsbedingungen selbst seien laut Amtstierärztin Birgit Plank tierschutzkonform. Auch sie wurde nach dem Vorfall hinzugezogen. Plank stellt aber auch klar: „Wir sind für das Wohl der Tiere zuständig. Für den Schutz der Menschen ist die Gemeinde über das Landessicherheitsgesetz verantwortlich.“



Vorwürfe in sozialen Medien, die Spaziergänger hätten sich falsch verhalten, erteilt sie eine Absage: „Ich kann als Halter nicht voraussetzen, dass ein Spaziergänger weiß, wie er mit freilaufenden Hunden umzugehen hat. Es ist die Pflicht des Halters, für Sicherheit zu sorgen.“ Außerhalb des Zauns gelte daher: Leine statt Freilauf.

Aber was, wenn man sich dennoch einem aufgeregten Hund gegenüber findet? Plank rät möglichst still zu stehen, die Hände nach unten zu strecken und dem Tier auf keinen Fall in die Augen zu sehen. „Es macht auch nichts, wenn man Angst hat, solange man sich wirklich ruhig verhält und den Hund nicht ansieht“ , so Plank