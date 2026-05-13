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Vera Hausberger
Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld
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Ingenieurin mit einer Leidenschaft fürs Schreiben. Geboren 1994, aufgewachsen in Leoben. Seit August 2024 Redakteurin in Hartberg.
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Oststeier
Zweifache Mama aus dem Joglland braucht dringend einen Lebensretter
von
Vera Hausberger
Oststeier
Hier radeln junge Profisportler auch um die Therme Loipersdorf
von
Vera Hausberger
Oststeier
Vater klagt ÖGK, weil ihm Papamonat nicht bezahlt wurde
von
Vera Hausberger
Weiz
Landwirte besorgt: „Letzter nennenswerter Niederschlag war im Februar“
von
Julia Kammerer
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Julia Schuster
und
Vera Hausberger
Oststeier
Fachlehrgang für Sozialberufe in Fürstenfeld abgesagt – für immer?
von
Vera Hausberger
Oststeier
Anrainer alarmierten Feuerwehr: „Die Flammen waren so hoch wie das Haus“
von
Livia Steiner
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Vera Hausberger
Südost & Süd
In diesen Ländern gehen oststeirische Absolventen auf Maturareise
von
Julia Schuster
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Thomas Wieser
und
Vera Hausberger
Oststeier
Im Regionalbüro der Kleinen Zeitung wurden Blumenkränze gebunden
von
Moritz Weinstock
und
Vera Hausberger
Chronik
28-Jähriger wird neuer Pächter vom Wetterkogler-Haus am Hochwechsel
von
Vera Hausberger
Oststeier
In dieser Beauty-Lounge arbeiten die besten Friseur-Lehrlinge der Steiermark
von
Vera Hausberger
Oststeier
20-Jähriger rettet einem jungen Mann aus Kanada das Leben
von
Vera Hausberger
Oststeier
Tennisturnier abgesagt: „Mehrwert“ für Tourismus der Region geht verloren
von
Vera Hausberger
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