Die FSB Weiz (Fachschule für Sozialberufe und Pflegevorbereitung) betrieb in Fürstenfeld einen dreijährigen Lehrgang, der Jugendlichen ab der neunten Schulstufe die Grundsteine für soziale Berufe beibringen sollte. Schwerpunkte waren Pflege, Hygiene und Psychologie, optional war die Zertifizierung als Pflegeassistenz möglich. Nun wurde zum zweiten Mal ein Lehrgang abgesagt, was bei potenziellen Teilnehmern für Unmut sorgt.

„Mein Sohn würde diese Klasse gerne besuchen“, erzählt die Mutter eines Jugendlichen. Der Sohn sei schon im Vorjahr für den Lehrgang angemeldet gewesen und habe eine Absage erhalten, nun erneut. „Er hat extra ein Jahr gewartet darauf. Jetzt haben sie gesagt, er soll halt wo anders hin fahren für die Ausbildung“, ärgert sich die Mutter.

Zu schnelle Absage des Lehrgangs?

Sie meint, die Absagen seien zu rasch gekommen, ohne die Anmeldefristen überhaupt richtig abzuwarten. Ihr Eindruck: Dass man die Ausbildung in Fürstenfeld gar nicht weiter betreiben wollte und der Kurs „von der Bildungsdirektion abgewürgt“ wurde. „Gerade in der Pflege werden so dringend Leute benötigt, und dann werden solche Lehrgänge abgesagt“, kritisiert die Mutter.

Der Lehrgang startete im ersten Jahr mit 20 Schülerinnen und Schülern, danach gab es nur mehr Absagen. Erreichen wollte man Jugendliche ab der neunten Schulstufe © Wurzinger

„15 Teilnehmer waren gefordert, 13 haben wir erreicht“, erklärt Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld und Obmann der Impulsregion, die „viel Geld in Hand genommen“ habe, um den Lehrgang zu bewerben. „Die restlichen zwei Teilnehmer hätten wir vielleicht noch geschafft, aber ich vermute, das war seitens Weiz nicht gewollt“, bestärkt auch Jost den Eindruck, dass es hier zu einer zu raschen Absage gekommen sein könnte.

Mindestanzahl an Teilnehmern nicht erreicht

„Die Entscheidung ist keineswegs kurzfristig oder vorschnell gefallen“, betont hingegen die Bildungsdirektion Steiermark. Die Anmeldefrist für den Fachlehrgang in Fürstenfeld sei bis März gelaufen. Die erforderliche Mindestzahl sei jedoch einfach nicht erreicht worden. Außerdem gebe es erfahrungsgemäß eher noch nachträgliche Abmeldungen und keine Anmeldungen.

Jedoch ist man sich auch bei der Bildungsdirektion des Bedarfs an Fachkräften in Sozialberufen bewusst. „Gerade deshalb ist uns die Qualität der Ausbildung besonders wichtig.“ Ausbildungsangebote seien allerdings fachlich fundiert, wirtschaftlich tragfähig und langfristig stabil zu gestalten, was in Fürstenfeld nicht möglich gewesen sei.

Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld und Obmann der Impulsregion, findet es schade, dass der Lehrgang abgesagt wurde © Livia Steiner

Die Nachfrage nach Pflegekräften in der Thermenhauptstadt wolle man aber weiterhin im Auge behalten. „Sollte sich der Bedarf erhöhen, wird eine neuerliche Prüfung eines Angebots in Betracht gezogen. Besteht ausreichendes Interesse, kann der Lehrgang im Folgejahr durchaus erneut angeboten werden“, so die Bildungsdirektion.

Jugend tendiert nicht zu Pflegeberufen

Die FSB Weiz erklärt jedoch das endgültige Aus für den Standort in Fürstenfeld: „Das Projekt ist vom Tisch.“ In Weiz ist die Ausbildung aber weiterhin möglich – und auch sehr gefragt. „Es gibt große Klassen mit bis zu 35 Schülern“, so die FSB. Viele der Schüler, die in Fürstenfeld angemeldet waren, hätten nach der Absage dorthin umgeschwenkt.

In Fürstenfeld prüfe man nun, wie man in den nächsten Jahren weitermachen könne mit der Pflegeausbildung, wie Franz Jost verrät. Man wolle nichts unversucht lassen für ein Angebot in Fürstenfeld. „Der Trend der Jugend geht aber vielleicht auch wo anders hin“, so Jost. „Die HAK in Fürstenfeld boomt beispielsweise mit drei vollen Klassen.“