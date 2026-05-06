Wird das Cinemaplexx Wolfsberg verkauft? Eine entsprechende Anzeige bei der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer, geschaltet von der Firma „Peter Rindler M+A Expert“, legt dies nahe: „Unternehmen zur Übernahme: Topmoderner Kinobetrieb in sehr guter Lage“ – mit fünf Sälen und rund 700 Sitzplätzen. Demnach wird der Betrieb im Rahmen eines sogenannten Asset-Deals inklusive sämtlicher Einbauten und Anlagen zum Verkauf angeboten.

Das Kino kurz vor der Eröffnung 2020 © Sandra Zarfl

Ein Telefonat mit Peter Rindler, der hier als Vermittler auftritt, ergab nichts Gegenteiliges: Es handelt sich tatsächlich um das 2020 eröffnete Wolfsberger Kino, betrieben von der Firmengruppe Hauswirth mit Sitz im niederösterreichischen Krems an der Donau. Peter Hauswirth bestätigt, dass ein Verkauf im Raum stand. Das sei aber mittlerweile „hinfällig“. Man habe „den Vermittlungsvertrag mit M+A längst gekündigt, weil wir mit der Firma nicht zufrieden waren“. Das ursprüngliche Verkaufsvorhaben hätte private Gründe gehabt: „Wirtschaftlich sind wir nicht unzufrieden.“ Stand heute wolle man aber weiterhin Betreiber bleiben und eine Löschung der Anzeige veranlassen.

Kinobetreiber Peter Hauswirth © Daniela Grössing

Der Standort, so wird in der Anzeige geworben, „liegt im wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der Region“ und „ist der einzige Kinobetrieb im Umkreis von rund 60 Kilometern“. Jährlich würden rund 70.000 Besucher gezählt, was zu einem Umsatz von etwa einer Million Euro führe, mit einem Rohertrag von rund 650.000 Euro. „Natürlich könnte es besser sein, aber die Besucherzahlen haben sich nach Corona und nach dem großen Autorenstreik in Hollywood wieder gut erholt. Der Streik hat uns natürlich getroffen, weil neun Monate lang in Hollywood nichts mehr produziert wurde und wir somit auch keine neuen Filme bekommen haben“, sagte Hauswirth vor einigen Wochen. An Samstagen sei der meiste Andrang zu verzeichnen. „Der Sonntag ist der zweitstärkste Tag.“

Diverse Belastungen

Vor rund einem Jahr beklagte Hauswirth Umsatzeinbußen von fast 70 Prozent an Tagen, an denen WAC-Spiele stattfinden, da Lavanttal-Arena-Besucher alles zuparkten, sodass für Kinobesucher keine Parkplätze mehr zur Verfügung standen. Das Problem habe sich bis heute nicht verbessert.

Auch seine jüngste Kritik an der an die Stadtgemeinde abzuführenden Vergnügungssteuer – eine Abgabe von 2,5 Prozent für Tickets von Filmvorführungen, die mit jährlichen 12.000 Euro beziffert wird – sei verhallt. Das Kino kommt damit für fast die Hälfte der gesamtstädtischen Vergnügungssteuereinnahmen von rund 25.000 Euro auf: eine zusätzliche wirtschaftliche Belastung. „Vom Preis eines Kinotickets bleiben uns nur rund 25 Prozent. Der Rest geht für Leihgebühren, Steuern und so weiter drauf“, so Hauswirth. Zu den größten Kostenpositionen zählen laut Verkaufsanzeige die Miete mit etwa 150.000 Euro und die Personalkosten mit rund 176.000 Euro.