Vor der Adeg-Filiale von Tanja Ebersberger in St. Marein 124 bei Wolfsberg steht neuerdings ein großer bunter Kasten mit leuchtendem Display: ein Blickfang, der es in sich hat, handelt es sich doch um den ersten Pizzaautomaten im Lavanttal. „Ich habe schon lange gehört, dass es solche Automaten gibt, aber im Lavanttal noch nicht, und so bin ich auf O sole mio gekommen“, erzählt Ebersberger, während die erste Lavanttaler Automatenpizza gebacken wird.

O sole mio ist ein Pizzahersteller aus Maria Rain, mit dessen tiefgekühlten Produkten der Automat, vertrieben von der Firma Go Stop, bestückt ist. „69 Pizzen finden darin bei etwa –8 Grad Platz“, erklärt Go-Stop-Geschäftsführer Georg Zaun, der gerade die Feinjustierung des Hightech-Geräts vor Ort vornimmt. Die angebotenen Sorten sind Margherita, Rindersalami, Diabolo, Grandiosa (mit Schinken) und Tonno, also Thunfisch. Kostenpunkt 12 bis 13 Euro. Bezahlt werden kann bar oder mit Karte, aber vorerst nur Ersteres.

„Drei Heizarten kommen zum Einsatz“, erläutert Zaun weiter: „ein Umluftofen, Mikrowelle und 290 Grad Unterhitze“. Zwei bis fünf Minuten dauert die Zubereitung einer Pizza, bis sie in einem Spezialkarton aus dem Ausgabeschlitz kommt. Dabei wird der Fortschritt auf dem Bestelldisplay angezeigt. Auch gleichzeitige Mehrfachbestellungen sind möglich. So sollen fünf Pizzen in 13 Minuten zubereitet sein – nacheinander, wohlgemerkt.

Der nächste Automat dieser Art, der netto um die 45.900 Euro kosten soll, steht im Klagenfurter Krankenhaus, erfährt man. Der jeweilige Betreiber kann über eine App einsehen, welche Pizzen nachzubestücken sind. Bei Problemen ist eine Fernwartung möglich. Wie das neue Angebot von den Wolfsbergern angenommen wird, bleibt abzuwarten. Den Anwesenden mundete die erste Pizza aus dem Automaten jedenfalls.