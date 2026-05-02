Es war eine Kontroverse, wie es sie im Sport selten gibt. 2022 startete „LIV Golf“, eine professionelle Golf-Tour, finanziert durch den Public Investment Fund PIF, den Staatsfonds in Saudi-Arabien. Für hohe Startgelder, zum Teil in dreistelliger Millionenhöhe, wechselten etablierte Golfprofis von der etablierten PGA-Tour zur LIV Tour, die aber seit jeher hohe Verluste verzeichnete. Deshalb wird der saudi-arabische Staatsfonds seine Unterstützung zurückziehen. Das berichtete die Financial Times wie auch andere internationale Medien, auch mit Blick auf den Iran-Krieg.

Alle Staaten am Persischen Golf leiden unter den Folgen, auch Saudi-Arabien. Touristen bleiben fern, Investoren ziehen Kapital ab, die Konsumbereitschaft der Bevölkerungen sinkt. Der Krieg forciert einen Sparkurs, der bereits im vergangenen Jahr eingeleitet worden war. „Es wurde deutlich, dass viele Ambitionen zu groß gewesen sind“, sagt der britische Sportökonom Simon Chadwick, der die Sportindustrie in der Golfregion erforscht. „Saudi-Arabien hat auch im Sport Projekte angestoßen, die viel teurer wurden als angenommen.“

Sport wird nicht mehr erwähnt

In den vergangenen vier Jahren hat Saudi-Arabien massiv in den Sport investiert, vor allem in Fußball und Formel 1, aber auch in Golf, Boxen, Tennis und E-Sports. Vor kurzem veröffentlichte der Staatsfonds seine Strategie für die Jahre 2026 bis 2030. Der Sport wird darin nicht einmal mehr erwähnt. Es ist wahrscheinlich, dass Saudi-Arabien als Gastgeber künftig weniger Sportveranstaltungen ausrichten wird als geplant. „Saudi-Arabien wird sich auf die Megaprojekte konzentrieren“, sagt Chadwick, „auf Projekte, die weltweite Ausstrahlung haben.“ Im Fokus: die Weltausstellung Expo ab Ende 2030 in Riad und vor allem die Fußball-WM 2034.

Abseits dieser Megaevents stehen staatliche Investitionen in den Sport auf dem Prüfstand, das gilt auch für die heimische Fußballliga, die Saudi Pro League. Die Organisatoren hatten vor drei Jahren das Ziel ausgegeben, dass sich die Liga irgendwann selbst tragen solle, durch TV-Einnahmen, Sponsoren und ausländische Investoren. Doch nur wenige Unternehmen interessierten sich. Daran konnte auch der 2023 importierte „Glamourfaktor“ wenig ändern: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Neymar wechselten damals für Millionenbeträge in die Saudi Pro League – seither schraubte man die Neuverpflichtungen namhafter Profis zurück. Der Staatsfonds hat offenbar eingesehen, dass Ablösesummen und Gehälter in dreistelligem Millionenbereich nicht automatisch ein Wachstum der Liga zur Folge haben.

Diese Entwicklung weckt Erinnerungen: Vor gut einem Jahrzehnt rief die Kommunistische Partei in Peking den Plan aus, dass China Fußball-Großmacht werden solle. Staatsnahe Betriebe verpflichteten Spieler aus Europa (wie auch Marko Arnautovic) und Lateinamerika für hohe Summen, investierte in Milliardenhöhe in Beteiligungen an europäischen Vereinen. Doch die Unternehmen, die sich mit Hilfe des Sports eine Nähe zur Partei erhofften, konnten ihre Ausgaben nicht refinanzieren. In der Zwischenzeit wurden etliche verschuldete Klubs aufgelöst. Von der anfänglichen Euphorie ist wenig übrig, China im Fußball nach wie vor weit von der Spitze entfernt.

Doch lassen sich China und Saudi-Arabien in Sachen Sport nicht vergleichen. „In Saudi-Arabien soll der Sport die gesellschaftliche Transformation entscheidend vorantreiben“, sagt der Islamwissenschaftler Sebastian Sons, der sich seit Jahren mit der Golf-Region befasst. Die Monarchie hatte Formen der Unterhaltung über Jahrzehnte untersagt. Nun, da sie ihre Abhängigkeit von Öl-Einnahmen verringern will und zunehmend auf die Arbeitskraft der jungen Bevölkerung angewiesen ist, öffnet sie neue Freiräume. „Die Sportindustrie soll neue Jobs schaffen und den inländischen Konsum ankurbeln, damit die Menschen sich die Tickets für Formel 1 oder Boxkämpfe auch leisten können“, sagt Sons.

Mohammed bin Salman und Gianni Infantino © AP / Alexei Nikolsky

Kronprinz Mohammed bin Salman ist auf ambitionierte junge Menschen angewiesen, die mehr arbeiten müssen als ihre Eltern und Großeltern. Das Herrscherhaus lehnt politisches Engagement seiner Bürger ab. Der Sport als vermeintlich unpolitisches Feld der Teilhabe erfülle daher eine wichtige Funktion, sagt Sons: „Auch so sichert sich der Kronprinz weiterhin Legitimität.“

Aber was passiert, wenn der Krieg am Golf länger dauert und sich die Krise verschärft? Die Sportstrategie, die Tourismus, Dienstleistungen und Logistik stärkt, könnte in Gefahr geraten. Aber als politisches Instrument bleibe der Sport von Bedeutung, sagt Sons: „Saudi-Arabien will gemeinsam mit der Formel 1 neue Kraftstoffe entwickeln. Da geht es nicht nur um Nation Branding, sondern um Technologie-Förderung.“

Das Gefäß dafür ist „Saudi Aramco“, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt, und einer der wichtigsten Sponsoren der Formel 1 und der FIFA. Bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada wird der Konzern Millionen Menschen mit seinem Logo vertraut machen, obwohl er für Endverbraucher keine Produkte im Angebot hat. Stattdessen verdeutlicht das Beispiel Aramco, dass Sportsponsoring inzwischen auch geopolitische Interessen befördern soll. So wie beim Besuch von Cristiano Ronaldo im Weißen Haus 2025, der eine hochrangige, saudische Delegation im Gefolge hatte – beim Bankett im Anschluss wurden milliardenschwere Rüstungsabkommen und Handelsverträge abgeschlossen.

Die Zeit, in der scheinbar willkürliche Ausgaben den Sport in Saudi-Arabien prägten, Geld wie mit der Gießkanne in den Sport gepumpt wurde, scheinen aber vorbei zu sein. Das Königshaus geht künftig zielgerichteter vor. Das heißt wohl, dass sich etliche Sportverbände und Klubs neue Einnahmequellen suchen müssen. So wie die LIV Tour, deren Ende ansteht.