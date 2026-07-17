Nico Lang

Redakteur News & Social Media

Jahrgang 1998, geboren in Graz, aufgewachsen in Schladming. „Journalismus und PR“-Bachelor Absolvent der FH Joanneum und seit dem Studium in der Medienbranche tätig. Von Anfang an auch auf Social Media journalistisch tätig: Praktikum bei „Die Chefredaktion“, dem Instagram und TikTok only Medium. Zudem Mitgründer des TikTok-Accounts „geschichte.oida“. Jetzt bei „Next“, dem jungen Format der Kleinen Zeitung und für sämtliche Social Media-Kanäle verantwortlich. Auch moderierend auf TikTok und Instagram zu sehen. Schreibt am liebsten über Gaming, Kultur und alles, was die jungen Menschen gerade interessiert.