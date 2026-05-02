Beide sind 23 Jahre alt, kommen aus Matrei in Osttirol und kennen sich von klein auf. „Wir sind Mottinga Weibischen“, sagen Afra Lublasser und Theresa Preßlaber. Frei übersetzt heißt das: Sie sind echte Matreierinnen.

Lublasser ist gelernte Köchin, Preßlaber ist Kellnerin. In wenigen Wochen werden sich die jungen Frauen einen Traum erfüllen und gemeinsam eine Hütte in Oberkärnten bewirtschaften: „Wir sind ab 30. Mai auf der Rosserhütte am Zollner in Dellach im Gailtal“, verkündet Lublasser. „Zehn Kühe, zehn Hennen, fünf Facken, Katzen und Hündin Serana sind auch mit dabei“, erzählt die Osttirolerin. Vor allem wird die junge Mutter aber ihre zweieinhalbjährige Tochter Notburga mit auf die Rosserhütte nehmen.

Mit Tochter auf der Alm

Für Mutter und Tochter „Burgl“ ist das Leben in den Bergen nichts Neues: Denn vergangenen Sommer hat Afra Lublasser als Hirtin gearbeitet. Sie lebte mit ihrer kleinen Tochter auf einer Alm in 1600 Metern Höhe in der Nähe von Lienz und passte dort auf 70 Kühe auf. Die Kleine Zeitung durfte Lublasser damals auf der Alm besuchen: Das Video von Hirtin Afra Lublasser und ihrer Tochter wurde allein auf Instagram mehr als 825.000 Mal angesehen.

Die Alleinerzieherin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, hat sechs Geschwister und ist die Zweitälteste bei sich daheim. Mit Tieren und der Natur kennt sie sich aus wie nicht viele in ihrem Alter.

Video von der Hirtin auf der Alm

Eigentlich wollte sie heuer wieder als Hirtin arbeiten. „Aber meine Schulfreundin Theresa wollte auch schon immer einmal auf eine Alm gehen und so haben wir gesagt, passt dann machen wir heuer etwas zusammen“, erzählt die 23-Jährige. Im Internet habe sie gesehen, dass für die Rosserhütte in Dellach im Gailtal ein Pächter gesucht werde. „Das war die perfekte Gelegenheit“, meint Afra Lublasser. Ihr Vater „da Tate“ habe die Rosserhütte gepachtet, „weil der Tate gemeint, man muss die jungen Leute etwas probieren lassen“.

Theresa Preßlaber und Afra Lublasser werden Kühe melken, Käse selber machen, Getränke servieren, Jause zubereiten und kleine Imbisse kochen – wie Kaspressknödel. „Wir werden melchn, kasn, Ausschonk mochn,“ fasst Lublasser mit ihrem unverwechselbaren Dialekt zusammen.

Video von den neuen Hüttenwirtinnen

Am 30. Mai gibt es ein Eröffnungsfest auf der Rosserhütte. Oder wie die „Matreier Weibischen“ sagen: „Wir machen einen Eröffnungsgunggl und freuen uns auf Besucher.“