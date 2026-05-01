Es kam durchaus ein wenig überraschend, als die Skimarke „Van Deer“ von Marcel Hirscher kurz nach Ende der Vorsaison das Aus der Zusammenarbeit mit Henrik Kristoffersen nach vier Jahren verkündete. Der Norweger war von Anfang an dabei, fuhr den ersten Sieg für die neue Marke ein, holte das erste WM-Gold, die erste Olympia-Medaille und im Vorjahr auch die erste Slalom-Kristallkugel. Doch war die Zusammenarbeit nie ganz einfach, oftmals kritisierte Kristoffersen sein Material; in dieser Saison wurde er zudem von Landsmann Timon Haugan in den Schatten gestellt.

Nun ist klar, wohin die Reise für den Wahl-Österreicher Kristoffersen geht: Er unterschrieb einen Vertrag bei Head. Der Sieger von 34 Weltcuprennen, fünffache Disziplinen-Weltcupsieger und zweifache Weltmeister will so noch einmal neue Reize setzen. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt im Team der Head Worldcup Rebels bin“, wurde Kristoffersen in einer Aussendung zitiert. „Es ist ein Team mit einer langen Erfolgsgeschichte und ich freue mich darauf, Teil von dem zu sein, was jetzt kommen wird. Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt und bin bereit, loszulegen. Ich hatte schon immer ein bisschen ein rebellisches Mindset, daher passt es perfekt zu mir, dass ich jetzt Worldcup Rebels gehöre.“

Rennsportleiter Rainer Salzgeber ist durchaus stolz auf sein neuestes „Rennpferd“ im Stall: „Henrik Kristoffersen ist einer der prägendsten Athleten der vergangenen zehn Jahre. Er hat sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom sehr viele Erfolge und Siege eingefahren. Ich bin sehr stolz, dass er sich jetzt für Head entschieden hat – ein Athlet seiner Größe wird in unserem starken Team seinen Platz haben.“ Aktuell fährt mit Atle Lie McGrath der regierende Slalom-Weltcupsieger ebenfalls auf Head, daher „ist uns klar, was Henrik von uns erwartet und dass er auf unser Material vertraut. Er ist ein begnadeter Athlet mit einer Riesenmotivation. Die Visionen, die er hat, konnte er zuletzt nicht so umsetzen, wie er es sich vorgestellt hat. Dabei wollen wir ihn jetzt in unserem Team bestmöglich unterstützen“, meinte Salzgeber.