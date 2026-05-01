Mit einer 2:6, 6:1, 1:6-Niederlage gegen Marta Kostyuk fand der Erfolgslauf von Anastasia Potapowa im Halbfinale des Madrid-Masters sein Ende. Während die Ukrainerin erstmals das Endspiel auf dieser Turnierebene erreichte, konnte auch die Neo-Österreicherin, die nur als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht war, ein positives Resümee ziehen. So wird die 25-Jährige ab Montag bereits als Nummer 38 in der Weltrangliste geführt werden.

Das Match bekam allerdings einen schalen Nachgeschmack, hatte Kostyuk ihrer Kontrahentin nach dem verwandelten Matchball doch den obligatorischen Handschlag verweigert. „Der einzigen ehemaligen Russin, der ich einen Handshake gebe, ist Darina Kastkina. Sie hat nicht nur ihren Pass geändert, sondern sich auch öffentlich gegen den Angriffskrieg Russlands ausgesprochen“, argumentierte die Ukrainerin. Und weiter: „Es gibt viele Spielerinnen, die ihre Nationalität gewechselt haben. Aber keine von ihnen hat sich gegen den Krieg gewendet oder der Ukraine Unterstützung zugesagt.“ So auch nicht die ehemalige Russin Potapowa, die erst im Dezember 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt.

Marta Kostyuk © AFP/Javier Soriano

Im Endspiel trifft Kostyuk am Samstag übrigens auf die Russin Mirra Andrejewa. Wie auch immer die Partie ausgehen wird, einen Handshake wird es danach keinen geben.