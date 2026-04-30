Bereits Jahre vor der Regierungsbeteiligung habe man sich für eine Senkung der Lohnnebenkosten stark gemacht, erklärt Außenministerin und Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bei einem Hintergrundgespräch vor anwesenden Medienvertretern. Dass diese Senkung nun im Zuge des frisch geschnürten Doppelbudgets der Regierung kommen soll, sei ein Erfolg ihrer Partei. Damit habe man, neben der notwendig gewordenen Budgetkonsolidierung, auch noch die „Kür“ geschafft.

Der Umstand, dass Unternehmen für Arbeitnehmerinnen und -nehmer ab 60 Jahren künftig Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds zahlen müssen und die Körperschaftsteuer für Betriebe mit mehr als einer Million Euro Gewinn ansteigt, sei ein Zugeständnis an die Regierungspartner. Meinl-Reisinger spricht dennoch von einer Nettoentlastung der Unternehmen „von rund 500 Millionen Euro“. Zudem habe sich die Regierung, der laut Neos-Chefin „bereits deutlich mehr gelungen ist, als uns viele zugetraut haben“, im Bereich der direkten Förderungen auf Einsparungen von 23 Prozent bis Ende 2026 geeinigt.

„Die Anhebung des Pensionsalters wird passieren“

Freilich gingen bereits kurz nach der Präsentation der Einigung zum Doppelbudget die Interpretationen über eben dieses auseinander. Während man im Büro von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) die Finanzierung mit zwei Dritteln aus höheren Einnahmen und nur zu einem Drittel aus geringeren Ausgaben bezifferte, war von ÖVP und Neos das Gegenteil zu hören. Die Neos zeigen sich von dieser Unstimmigkeit unbeeindruckt und verweisen unter anderem auf einen anderen pinken Verhandlungserfolg: Es sei ausschließlich der Partei zu verdanken, dass in den beiden Budgetjahren insgesamt 550 Millionen Euro bei den Pensionen eingespart werde.

Meinl-Reisinger hätte hier freilich lieber strukturell angesetzt, wie sie im Gespräch eingesteht. Das sei jedoch nicht gelungen, weil „wir die einzige Partei sind, die das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung anpassen will“. Doch auch ohne entsprechende Mehrheit zeigt sie sich überzeugt: „Die Anhebung des Pensionsalters wird passieren, auch weil eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist.“

Die Verhandlungen zum Doppelbudget seien durchaus hart geführt worden, berichtet die Parteichefin. Die zweiwöchige Verspätung der Einigung zeige, dass es zwischendurch „durchaus“ scheitern hätte können.