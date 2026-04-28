Nach fast einer Woche Verhandlungen haben sich die Koalitionsparteien auf das Konsolidierungsvolumen für das Doppelbudget 2027/2028 geeinigt. Ergebnis des harten Ringens ist – soweit bisher bekannt –, dass trotz knapper Kassen und düsterer Wirtschaftsaussichten fast alle Wünsche der drei Parteien in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen. Dafür muss auch in den kommenden zwei Jahren weiter hart gespart werden, schließlich sollen 5,1 Milliarden Euro im Budget gefunden werden.

Fiskalratschef Christoph Badelt zeigt sich indes „ziemlich sicher“, dass die von der Bundesregierung geplanten Eckpunkte im Doppelbudget für die kommenden zwei Jahre nicht ausreichen werden, um 2028 das Defizit wieder auf die erlaubten drei Prozent Maastricht-Grenze zu drücken. Die geplante Konsolidierung von rund 2,5 Milliarden Euro sei „sicher noch zu wenig“, sagt Badelt zur APA. Ein Standpunkt, den er am Dienstagabend in der ZiB2 noch präzisierte. Er erwartet, dass es auf jeden Fall zwei Milliarden zusätzlich bräuchte, „wahrscheinlich aber noch mehr“. Wie viel genau, sei schwer abzuschätzen und hänge davon ab, ob die Zahlen zu den Einsparungen auf der Ausgabenseite halten. Badelt nennt aber eine Spanne von einer bis vier Milliarden Euro, die zusätzlich notwendig sein könnten. „Ich glaube, dass es noch zusätzliche Konsolidierungsbemühungen geben wird müssen.“

„Das halte ich wirklich für einen Schönheitsfehler“

In Summe würde er den nun präsentierten Eckpunkten für das Doppelbudget die Schulnote 2 bis 3 geben, so der Wirtschaftsprofessor. Es sei anzuerkennen, dass eine Vielzahl an Maßnahmen beschlossen wurde, wenngleich viele davon nicht sehr konkret seien. „Es ist schon ein Budgetbeschluss, der nicht wahnsinnig weit in die Zukunft reicht“, so die Kritik. Ein weiterer Kritikpunkt von Badelt: Unternehmen sollen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 60 Jahre wieder mehr in den Familienausgleichslastenfonds (FLAF) einzahlen. „Ich halte das für paradox.“ Einerseits feiere man, dass die Dienstgeberbeiträge und damit die Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt gesenkt werden, andererseits schreibe man für eine Gruppe, für die bisher keine Beiträge entrichtet werden mussten, Beiträge vor. Dabei wollte man gerade die Gruppe der Älteren besonders fördern. „Das halte ich wirklich für einen Schönheitsfehler dieser Reform“, so der Fiskalratschef.

„Die Pensionistenverbände müssen entrüstet sein, das ist ihr Job“

Dass sich die Pensionistenverbände entrüstet darüber zeigen, dass die Pensionen abermals unter der Inflationsrate angehoben werden sollen, was 550 Millionen Euro bringen soll, überrascht Badelt nicht. „Die Pensionistenverbände müssen entrüstet sein, wenn sie weniger bekommen als sie verlangt haben, das ist ihr Job.“ Es sei aber in Zeiten von Sparpaketen „nicht realistisch, eine der größten Ausgabenpositionen unangetastet zu lassen“. Badelt: „Aber natürlich ist das nicht erfreulich für die Pensionisten.“