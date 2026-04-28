Auch am Tag nach der Präsentation sind die Eckdaten des neuen Doppelbudgets das bestimmende innenpolitische Thema. FPÖ-Obmann Herbert Kickl vermisst bei der Einigung Strukturreformen. Die Regierung habe ihre Chance verpasst. Es fehlten weiterhin jegliche strukturellen Einsparungen, der negative Trend der wachsenden Staatsschulden werde nicht durchbrochen und große Teile des Regierungsprogramms würden „de facto begraben“.

Die „schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel“ habe ihre letzte Chance, das Land budgetpolitisch auf einen tragfähigen Pfad zu bringen, endgültig vertan, lautete die Bilanz des FPÖ-Chefs. „Mit diesem Doppelbudget wird die Handlungsunfähigkeit der Dreierkoalition endgültig offensichtlich.“ Auch die „Belastungslogik gegenüber der Wirtschaft“ wurde von der größten Oppositionspartei kritisiert: Während die einzige kleine Entlastung – die angekündigte eine Senkung der Lohnnebenkosten – erst für 2028 umgesetzt werden soll, würden die Betriebe schon jetzt mit neuen Steuern und Belastungen konfrontiert.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler © APA / Tobias Steinmaurer

Grüne: Milliarden für das Falsche

Scharfe Kritik, wenngleich von anderer Seite, äußerten auch die Grünen. Die Gegenfinanzierung der Lohnnebenkostensenkung treffe vor allem Frauen in Teilzeit, Familien und Pensionistinnen, während Millionen- und Milliardenerben verschont bleiben, erklärte Klubobfrau Leonore Gewessler. „Dieses Budget ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit.“ Besonders scharf geht sie mit der Finanzierung ins Gericht: „Der große Brocken – nämlich über eine Milliarde – den wird die Mitte der Gesellschaft zahlen müssen. Allen voran, die Frauen, die neben der Kinderbetreuung noch Teilzeit arbeiten“. Währenddessen werden Millionen- und Milliardenerben von der Regierung wieder einmal geschont. „Ich kann es echt nicht mehr hören: Immer soll die breite Mitte zahlen, während sich das oberste Prozent gemütlich zurücklehnt und kaum etwas beiträgt. Damit reicht’s mir!“, so Gewessler.

Trotz der angespannten geopolitischen Lage durch den Irankrieg und Trumps Politik vermisst Gewessler Investitionen in heimische Energieproduktion. „Für Autobahnen im Naturschutzgebiet gibt es Milliarden. Für Windräder und Wärmepumpen, also für unsere Unabhängigkeit, fehlt das Geld.“ Auch bei den angekündigten Strukturreformen sieht Gewessler nur leere Versprechungen.