Komplizierte Sachverhalte seinem Gegenüber einfach erklären zu können ist eine Gabe, die nicht viele besitzen. Christof Wagner schon. Jahrzehntelang arbeitete der 69-Jährige als Flugmeteorologe der Austro Control am Flughafen Klagenfurt und nahm dort regelmäßig neben Piloten Platz, die ganz viel Ahnung vom Fliegen, aber wenig Ahnung von Physik hatten. So lernte der gebürtige Wiener, wie man anspruchsvolle Themen verständlich erklärt. Heute macht er im Lerncafé Concordia der Caritas in Klagenfurt nichts anderes.

35 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren gehen dort von Montag bis Donnerstag ein und aus. Wagner ist täglich da, jeweils für zwei Stunden, ehrenamtlich. „Mir ging es in meinem gesamten Leben so gut und ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, ist sein Antrieb, der ihn im Herbst 2022, rund neun Monate nach dem Pensionsantritt, ins Lerncafé verschlug. Hier unterstützt er die Kinder und Jugendlichen bei den Hausaufgaben, bei der Vorbereitung auf Schularbeiten und Prüfungen oder hilft ihnen dabei, den Wortschatz zu erweitern.

Kinder kommen aus verschiedenen Ländern

Die Familien seiner Schützlinge stammen aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, aus Ägypten und der Ukraine sowie aus dem Balkan. Diese kulturelle Vielfalt weiß Wagner zu schätzen. Die Kinder lernen von ihm, und er von ihnen. „Egal woher die Kinder kommen, sie haben keine Vorurteile gegenüber den anderen, machen keinen Blödsinn und verbringen gemeinsam Zeit“, sagt der promovierte Meteorologe, der in den knapp vier Jahren an zusätzlicher Contenance gewonnen hat. Denn nicht immer sei es einfach, mit pubertierenden Jugendlichen über Mathematik, Geografie oder Geschichte zu sprechen. „Jedes Kind ist anders zu behandeln. Wichtig dabei ist, Vertrauen aufzubauen.“

Im Herbst 2022 dockte Wagner im Lerncafé an © Weichselbraun Helmuth

Besonders in der Welt der Zahlen fühlt sich Wagner wohl. Stures auswendig lernen bringe hier niemanden voran. Der Vater von zwei Söhnen hilft den Kindern, dass der berüchtigte Knopf aufgeht. „Die Mathematik besteht aus lauter Zusammenhängen. Kapiere ich den einen, kapiere ich auch den nächsten“, weiß er aus Erfahrung.

Trifft man Wagner nicht in der Hubertusstraße, sitzt er vermutlich am Rad oder im Flugzeug. Im Sommer steuert er die Azoren an, im Herbst geht es nach Australien. Dort sammelt er Erfahrungen, die in seine persönliche Horizonterweiterung einfließen.