Der Familienbonus bleibt „in voller Höhe“ erhalten, kündigt Familien- und Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei einem Pressetermin am Dienstagvormittag an. Am Abend davor hatte die Dreierkoalition eine Grundsatzeinigung für das Doppelbudget 2027/28 präsentiert, mehr als fünf Milliarden Euro sollen eingespart werden – auch zugunsten neuer Maßnahmen, wie einer Senkung der Lohnnebenkosten.

Um solche „Offensivmaßnahmen“ gegenzufinanzieren, soll vor allem die SPÖ auf Änderungen beim Familienbonus gedrängt haben. Da es sich bei diesem um eine Steuerbegünstigung handelt, kommt er Familien erst ab einem bestimmten Einkommen in vollem Ausmaß zugute. Dem erteilt Bauer am Dienstag eine Absage. Der Familienbonus sei ein „wichtiger Leistungsanreiz“.

Keine Valorisierung von Familienleistungen

Änderungen könnten allerdings auf Familien zukommen, bei denen ein Elternteil den Nachwuchs zuhause betreut und nicht berufstätig ist, deutet Bauer an. In diesen Fällen könnte künftig wohl nur noch ein Elternteil seinen Anteil am Familienbonus geltend machen. Das sei zumindest die „Verhandlungsgrundlage“, sagt Bauer, Details sind wohl noch offen. Für Alleinerziehende soll es jedenfalls keine Änderung geben.

Indes sollen auch 2027 Familienleistungen wie die Familienbeihilfe nicht valorisiert – also entsprechend der Inflation angehoben – werden. Die Anpassung war erst unter der türkis-grünen Vorgängerregierung eingeführt, unter der Dreierkoalition aus Spargründen aber ausgesetzt worden.

Integrationspflichtengesetz „vor dem Sommer“

Ebenfalls kündigt Bauer einen Beschluss des von ihrem Ressort vorangetriebenen Integrationspflichtengesetzes „vor dem Sommer“ an. Neben der Möglichkeit von hohen Geldstrafen bei Verfehlungen im Zusammenhang mit Integrationsmaßnahmen würde dieses auch einen Teil einer geplanten größeren Sozialhilfereform vorwegnehmen. Konkret geht es um eine Wartefrist, bevor Zugewanderte Sozialhilfe in voller Höhe beziehen können. Bei den Koalitionspartnern hatte Bauers Vorgangsweise in den vergangenen Wochen für Irritationen gesorgt, von SPÖ-Seite wurden etwa fehlende Verhandlungen über den Entwurf beklagt.