Rund um das in Eckpunkten vorgestellte Doppelbudget werden immer weitere Details zu den Sparplänen bekannt. So soll bei der Privatnutzung von Firmenautos die steuerliche Begünstigung von E-Autos wegfallen. Ein entsprechender Bericht des „Standard“ wurde der APA bestätigt. E-Firmenwagen sollen weiterhin gegenüber Verbrennerautos steuerlich begünstigt bleiben, aber nicht mehr gänzlich von der Versteuerung als Sachbezug befreit werden, betonte das Finanzministerium. Auch hier sind die Details noch offen. Bringen soll die Maßnahme laut „Standard“ 75 Millionen Euro 2027 und 160 Millionen 2028 an zusätzlichen Einnahmen.

Die Pläne sorgen für Warnungen und Kritik. So betont Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure: „Eine Abschaffung oder Einschränkung dieser Regelung würde nicht nur den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität bremsen, sondern auch dem Wirtschaftsstandort Österreich schaden.“ Elektrofahrzeuge im betrieblichen Einsatz würden „einen messbaren Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen, zur Verbesserung der Luftqualität und zur Erreichung der nationalen Klimaziele leisten“, so Kerle.

Seine Warnung: „Für Unternehmen ist die bestehende Regelung ein wichtiges Signal an Verlässlichkeit und Investitionssicherheit. Flottenentscheidungen werden langfristig getroffen – Änderungen bei steuerlichen Rahmenbedingungen führen zu Unsicherheit, verzögern Investitionen und schwächen die Innovationsdynamik.“ Zudem sei die Sachbezugsbefreiung „oftmals ein langfristig zugesicherter Lohnbestandteil für Mitarbeiter und kein Privileg für wenige und ermöglicht den Zugang zu moderner, klimafreundlicher Mobilität“. Sein Appell: „Die Sachbezugsbefreiung für Elektrofahrzeuge sollte daher nicht nur aufrechterhalten, sondern als langfristiges Instrument der nachhaltigen Mobilitätspolitik verstanden werden. Wer den Wandel zu einer klimaneutralen Zukunft will, muss bewährte Anreize stärken – nicht abschaffen.“

Grüne: „Frontalangriff auf die Verkehrswende“

Auch die Grünen kritisierten die Pläne zu Kürzungen bei der Steuerbegünstigung von E-Firmenautos. „Das ist völlig widersinnig und ein klimapolitischer Offenbarungseid der Bundesregierung“, meinte Budgetsprecher Jakob Schwarz und sprach von einem „Frontalangriff auf die Verkehrswende“. Betroffen seien ausgerechnet jene Betriebe und Beschäftigten, die bereits investiert haben. Planungssicherheit werde zerstört, Vertrauen verspielt.