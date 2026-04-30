Mit dem nahenden Monatsende läuft die Spritpreisbremse aus. Wird sie verlängert? Wird sie überarbeitet? Am Mittwoch wurde ab 16 Uhr wieder verhandelt, doch auch am Abend stand eine finale Einigung noch aus, wie aus Regierungskreisen zu erfahren war. Eine Information wurde für den heutigen Donnerstag in Aussicht gestellt – also dem letztmöglichen Tag. Auf eine gänzliche Abschaffung soll es dem Vernehmen nach nicht hinauslaufen, die Begrenzungen (5 Cent durch die Mineralölsteuersenkung, 5 Cent durch Margenbeschränkungen bei Gewinnen) könnten aber geringer ausfallen.

Nach dem Ministerrat lobten Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried am Mittwoch jedenfalls noch die bestehende Verordnung. „Aus unserer Sicht funktioniert das Ding“, so Meinl-Reisinger. Der Benzinpreis sei weiter nach unten gegangen als erwartet, pflichtete ihr auch Leichtfried bei.

Gegen eine Verlängerung hatte sich zuletzt etwa der WKÖ-Fachverband Energiehandel ausgesprochen. Der ÖAMTC hofft hingegen auf eine Verlängerung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hatte zuletzt anklingen lassen, dass die Spritpreisbremse mit Eingriffen in die Gewinne von Mineralölkonzernen nur für eine kurzfristige Übergangszeit gelten soll, um „extreme Preisspitzen“ abzufedern. Langfristig will er stattdessen nur eine „Preis-Runter-Garantie“ behalten. Preissenkungen am Ölmarkt müssten unverzüglich an die Kunden weitergegeben werden. In der aktuellen Form der Spritpreisbremse ist das auch schon so verankert.

Der Ölpreis ist nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran wieder am Mittwoch deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) von der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg zwischenzeitlich um 5,3 Prozent auf 117,19 US-Dollar.