„Es ist nie leicht, sich von etwas zu verabschieden, das man wirklich liebt, aber nach reiflicher Überlegung habe ich meine Entscheidung getroffen. Ich beende meine Karriere als Tennisprofi.“ Mit diesem Satz verlautbarte Anastasija Sevastova auf Instagram heute ihr Karriereende. Die 36-jährige Lettin spielte sich in der Weltrangliste 2018 bis auf Position elf nach oben und erreichte im selben Jahr auch das Halbfinale der US Open. Insgesamt konnte Sevastova vier WTA-Titel gewinnen.

Sevastova ist mit dem Steirer Ronnie Schmidt verheiratet, der sie auch bereits seit Jahren als Trainer auf der Tour begleitet hat. Gemeinsam haben die beiden Tochter Alexandra und Leben auch schon seit Jahren in Graz. „Wenn ich auf all die Jahre (eigentlich Jahrzehnte) zurückblicke, empfinde ich nichts als Dankbarkeit. Es war mir eine Ehre, mit so unglaublichen Mitspielern, Trainern, Physiotherapeuten, Sponsoren, Offiziellen und natürlich meinen fantastischen Fans auf dem Platz zu stehen. Was für eine Achterbahnfahrt, voller Höhen und Tiefen, Freuden und Herausforderungen! Ich bin unglaublich stolz auf alles, was ich erreicht habe, und noch mehr auf die lebenslangen Freundschaften, die ich mit so vielen außergewöhnlichen Menschen geschlossen habe.

Und schließlich an meine Familie und meine Lieben: Worte reichen nicht aus, um meinen Dank auszudrücken. Wisst, dass meine tiefste Dankbarkeit und meine unendliche Liebe euch immer gehören“, schreibt Sevastova, die sich nun vorwiegend um ihre Tochter kümmern will, weiter.