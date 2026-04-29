Anastasia Potapova steht beim WTA-1000-Tennisturnier in Madrid überraschend im Halbfinale. Die Österreicherin, die nach einer Niederlage gegen Sinja Kraus in der Qualifikation nur als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen war, besiegte am Mittwoch im Viertelfinale Karolina Pliskova 6:1, 6:7, 6:3. Am Montag hatte Potapova sensationell die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina mit 7:6, 6:4 aus dem Turnier geworfen.

Gegen Pliskova spielte die 25-Jährige vor allem im ersten Satz wie aus einem Guss, führte schnell mit 5:0 und servierte wenig später souverän aus. Im zweiten Durchgang zeigte die 34-jährige Tschechin mehr Gegenwehr, konnte drei Matchbälle abwehren und das Tiebreak noch für sich entscheiden. Dennoch behielt die gebürtige Russin, die im vergangenen Dezember die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat, nach zwei Stunden Spielzeit die Oberhand und durfte jubeln. Sie trifft nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen Linda Noskova (CZE/13) und Marta Kostjuk (UKR/26).

Lilli Tagger ohne Probleme

Lilli Tagger ist problemlos ins Viertelfinale des WTA125-Turniers in Saint-Malo eingezogen. Die 18-jährige Osttirolerin besiegte bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatz-Tennisturnier die Französin Amandine Monnot mit 6:4, 6:1.