Es wird ein schönes und buntes Bild ergeben, wenn sich am Samstag, dem 2. Mai, mehr als 200 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger zu einer gemeinsamen Trachtenwallfahrt – veranstaltet vom Kärntner Bildungswerk mit Karl Schwabe, Bezirksobmann für Wolfsberg, und Gerhard Visotschnig, Bezirksmann für Völkermarkt – zusammenfinden. Unter der Federführung von Silvia Schmerlaib haben die St. Andräer Trachtenfrauen und die Frauenrunde Jakling ein Programm zusammengestellt. Ab 8.30 Uhr finden sich die Gruppen bei der Basilika Maria Loreto ein, wo sie gleich einmal mit Kaffee und Reindling gestärkt werden. Um zehn Uhr zelebriert Dechant Pater Gerfried Sitar in der Kirche das Hochamt. Dabei führt der Domchor unter der Leitung von Liane Hassler die St. Andräer Friedensmesse von Gerold Kaplaner auf. Der anschließende Festakt wird von der „Pacher Musik“ aus Reichenfels musikalisch umrahmt. Danach findet man sich im Lavantinum zum Mittagessen ein. „Es ist keine eigentliche Wallfahrt mit Fußmarsch, aber ein großes Zusammenkommen und ein reger Austausch. Neben Gruppen aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg haben sich auch Teilnehmer aus Klagenfurt, Feldkirchen und St. Veit angesagt“, freut sich Schwabe. Sein großer Dank gilt Silvia Schmerlaib: „Sie ist der Motor und hat mehr als ein Jahr an der Organisation gearbeitet.“