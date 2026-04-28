Am 28. April gegen 5.45 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg damit beschäftigt an seinem Arbeitsplatz im Bezirk Wolfsberg mit einem Schaufelradlader Holzrinde, zu transportieren. Im Bereich eines kurzen Anstiegs leuchtete plötzlich eine Kontrollleuchte und der Motor stellte sich automatisch ab. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motor und der Arbeiter versuchte noch die Flammen mit der Löschanlage am Fahrzeug , zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Er verständigte die Betriebsfeuerwehr, welche die Ausbreitung des Brandes verhindern konnte. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Im Einsatz standen neben den Beamten der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard, die firmeneigene Betriebsfeuerwehr, die FF Bad St. Leonhard und die FF Reichenfels mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.