Benjamin Karl sorgt aktuell im Netz für Diskussionen. In der auf Instagram veröffentlichten Folge des Podcasts „Mindgames“ schilderte der 40-Jährige Differenzen mit seiner Ehefrau Nina. Demnach habe seine Frau nach rund zwei Jahrzehnten gemeinsamer Lebensplanung den Wunsch geäußert, mehr Zeit für sich selbst zu haben und ihr Leben stärker nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Karl erteilte diesen Wünschen mehr oder minder eine Absage, betonte in diesem Zusammenhang seine Rolle als Hauptverdiener der Familie und erklärte, berufliche Verpflichtungen hätten für ihn Priorität, da sie die finanzielle Grundlage des gemeinsamen Lebens sichern würden. Im Wortlaut sagte Karl: „Ich habe gesagt, das geht nicht. Finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler. Wenn ich Termine habe, dann muss das Priorität haben. Weil das ist das, was unser Leben finanziert. Da muss sie schon zurückstecken. Da muss man so ehrlich sein.“

„Das ist mein Leben, das macht mich glücklich“

Die unterschiedlichen Erwartungen führten laut dem ehemaligen Snowboard-Star zu einem intensiven Gespräch in der Nacht, in dem auch eine mögliche Trennung thematisiert wurde. Er habe signalisiert, dass er eine Entscheidung seiner Frau akzeptieren würde, zugleich aber klargemacht, dass seine berufliche Ausrichtung für ihn unverzichtbar sei, denn: „Das ist mein Leben, das macht mich glücklich.“ Darüber hinaus erinnerte er daran, dass sie genau das bekommen habe, was sie sich gewünscht hatte: „Sie wollte früh heiraten, sie wollte zwei Kinder haben, sie wollte das Haus haben, sie wollte ein Pool haben. Sie wollte dieses Leben, das wir jetzt haben, genau so haben.“ Am folgenden Morgen habe sich die Situation laut Karl überraschend entspannt. Die zuvor bestehende Krise sei seither kein Thema mehr gewesen, nähere Erklärungen dafür habe es jedoch nicht gegeben.

Mittlerweile ist der Clip mit diesen Aussagen nicht mehr auffindbar. Ein möglicher Grund dafür könnte die zahlreichen Reaktionen sein, die Karl mit seinen Aussagen ausgelöst hatte. Viele Nutzerinnen und Nutzer hatten den 40-Jährigen zum Teil scharf kritisiert, ihnen war die Rollenverteilung innerhalb der Beziehung und die Gewichtung von Erwerbs- sowie Care-Arbeit sauer aufgestoßen. Kritische Stimmen hatten auch darauf verwiesen, dass langfristige Unterstützung im familiären Umfeld häufig eine zentrale Voraussetzung für beruflichen Erfolg sei.

Benjamin Karl sattelte um

Benjamin Karl gilt als einer der erfolgreichsten Snowboarder Österreichs. Er gewann bei den Olympischen Winterspielen 2022 die Goldmedaille im Parallelbewerb und konnte seinen Titel bei den Olympischen Winterspielen 2026 erfolgreich verteidigen. Künftig plant er, auch an Radrennen teilzunehmen.