Es begann, wie vieles im Dorfleben beginnt, mit ein paar jungen Leuten, die zusammensaßen. Heute, nur wenige Wochen nach der Gründung Anfang Mai, zählt die neue Landjugend Afritz/Feld am See bereits über 30 Mitglieder. Mädchen und Burschen zwischen 13 und 23 Jahren sind dabei. Zum Obmann wurde der 18-jährige Bastian Maier aus Feld am See gewählt.

Beim gemeinsamen Zusammensitzen von ein paar Jugendlichen sei der Wunsch entstanden, selbst wieder eine Ortsgruppe zu gründen und sich mit anderen Landjugenden zu vernetzen. Der erste Anstoß kam vom jetzigen Obmann-Stellvertreter David Trattnig. „Wir haben dann ein paar Leute gefragt, wer Lust hätte.“ Danach holte sich die Gruppe Unterstützung bei Jakob Kohlweiß, Bezirksobmann der Landjugend Villach und selbst bei der Landjugend Arriach aktiv. Anfang Mai fand schließlich die Gründungssitzung statt. Maier hat nicht lange überlegt, ob er die Verantwortung übernehmen möchte und sagte sofort ja.

Bastian Maier (links) ist erst 18 Jahre und hat die Obmanntätigkeit der Landjugend übernommen © Peter Rass

Vor 40 Jahren fuhr man noch mit dem Rad von Haus zu Haus

Ganz neu ist die Idee in den beiden Gemeinden nicht. Schon vor rund 40 Jahren gab es eine Landjugend in Afritz und Feld am See. Einer, der damals mit dabei war, ist Afritz’ Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ). „Ich bin damals als junger Bursch mit dem Rad herumgefahren und habe die Leute im Dorf gefragt, ob sie mitmachen“, erinnert er sich. Rund 15 Jahre hatte das Vereinsleben gut funktioniert. Dann sei es schwieriger geworden, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen wollten.

Umso größer ist die Freude über den Neustart. „Die Neugründung ist eine super Sache. Alles, was Vereinstätigkeit ist, ist wichtig“, sagt Lindner und sichert Unterstützung zu. Auch Feld am See Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig (SPÖ) begrüßt die Initiative. „Ich finde es sehr gut, wenn sich die Jugend Sinnvollem widmet“, sagt sie. Beide Gemeinden haben der Landjugend Unterstützung zugesagt.

Der Vereinsalltag hat bereits begonnen. Jeden Samstag treffen sich rund 20 Jugendliche zur Tanzprobe und zum Spieleabend. Dazu kommen Besuche bei Veranstaltungen anderer Landjugenden. „Ich hoffe, dass wir in Zukunft einen Haufen Auftänze machen können. Das alles mit einer Gaude und Motivation“, sagt Maier.

Tanzproben, Spieleabende und Sportaktivitäten

Der Vereinsalltag hat bereits begonnen. Jeden Samstag treffen sich rund 20 Jugendliche zur Tanzprobe und zum Spieleabend. Dazu kommen Besuche bei Veranstaltungen anderer Landjugenden. „Ich hoffe, dass wir in Zukunft bei anderen Ortsgruppen Auftänze machen können. Dafür proben wir schon brav“, sagt Maier.

Finanziert wurde der Start über einen einmaligen Mitgliedsbeitrag. Auch die ersten Termine für Veranstaltungen und Aktivitäten stehen fest. Am Samstag, 27. Juni, lädt die Landjugend zum Volleyball-Turnier beim Brennseehof in Feld am See, am 30. Juli soll ein Dämmerschoppen am Dorfplatz folgen. „Wir wollen die erste Anlaufstelle für Jugendliche in den beiden Orten sein und sinnvolle Aktivitäten anbieten“, freut sich Maier auf die Zukunft.