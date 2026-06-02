Der diesjährige „Kirchale Kirchtag“ auf der St. Johanner Höhe stand auf der Kippe: Das Fest rund um das St. Johanner Kirchale, für viele Villacherinnen und Villacher einer der stimmungsvollsten Plätze der Stadt, sollte heuer ursprünglich, wie auch 2025, von Heizhaus-Wirtin Eva Guggenberger organisiert werden. Nachdem sich diese als Organisatorin kurfristig zurückzog, stand der Kirchtag auf der Kippe.

Es musste schließlich rasch eine Lösung gefunden werden. Auf die Suche nach einem Wirten, der die diesjährige Organisation übernimmt, klinkte sich auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ein und begab sich mit dem „Hausherren“ Stadthauptpfarrer Richard Pirker auf die Suche, die erfolgreich war. Fündig wurde man beim Arena Café bei der Alpenarena Villach. „Der Herr Pfarrer und der Bürgermeister haben uns gefragt, ob wir das machen können“, sagt Alpenarena-Geschäftsführer Franz Smoliner, der selbst Völkendorfer ist. Daher war für ihn klar, dass sich das Team vom Arena Café dem Kirchtag annehmen werde, trotz der kurzen Anlaufzeit.

„Der Kirchale Kirchtag ist der traditionellere Kirchtag im Vergleich zum Villacher Kirchtag“, erklärt Pirker, der sich erfreut zeigt, gemeinsam mit dem Bürgermeister einen Ersatz gefunden zu haben. „Es wäre schade, so ein schönes Fest an so einem besonderen Ort nicht stattfinden lassen zu können“, erklärt Pirker, der seit kurzem sogar „Gastbauer“ bei der Villacher Bauerngman ist.

Richard Pirker wurde kürzlich als Gastbauer bei der Villacher Bauerngman aufgenommen © KK/Bauerngman

Gefeiert wird am Samstag, 27. Juni und am Sonntag 28. Juni. Die heilige Messe wird der Völkendorfer Pfarrer Kurt Gatterer halten. Anschließend wird bei hoffentlich schönem Wetter gefeiert. „Heuer wird Samstag und Sonntag gefeiert, wenn es heuer gut klappt, bin ich persönlich dafür, dass wir im nächsten Jahr auf den Sonntag und Montag gehen.“

Zur Einstimmung: Fotos vom Kirchale Kirchtag 2025