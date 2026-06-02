Idyllisch gelegen zwischen den sanften Hügeln der Nockberge ist der Afritzer See ein kleiner Geheimtipp für alle, die es abseits der großen Kärntner Badeseen gerne etwas ruhiger haben. Im Strandbad Friessner am Südufer des Sees wartet heuer ein gastronomischer Neuzugang auf die Badegäste: Kelly van den Elzen und Elias van den Akker, kehrten der Pension Afritz, die sie in den vergangenen Jahren betrieben, den Rücken und starten nur mit ihrem „Seecafé“ neu durch.

Das niederländische Paar lebt mit seinen drei Töchtern – heute 15, 16 und 17 Jahre alt – seit 2022 in Arriach. Vor einigen Monaten zogen sie sich als Betreiber der Pension Arriach zurück und finden nun mit dem Betrieb des Buffets im Strandbad eine neue Aufgabe. Auf der Speisekarte stehen dort künftig Getränke, guter italienischer Kaffee, Eis, Snacks, Toast, Pizza, Flammkuchen und Pommens. „Die Atmosphäre soll sich zwischen österreichischem Strandbad und französischem Bistro-Flair abspielen“, erklärt van den Elzen das Konzept.

Die Eröffnung ist für den 12. Juni geplant. Das Paar plant den Betrieb zunächst alleine zu stemmen. Ihre Töchter haben aber bereits angekündigt, in schulfreien Zeiten zu helfen. Ihren ursprünglichen Plan einen Campingplatz in Arriach zu errichten, ist derzeit nicht aktuell, definitiv verworfen haben sie diesen jedoch noch nicht. Nun widmen sie sich aber zunächst voll und ganz ihrer ersten Saision am See.