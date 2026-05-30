Mit „Frierss am See“ hat gestern in Velden ein neues Genusskonzept eröffnet. Der Kärntner Traditionsbetrieb kombiniert am ehemaligen Standort der Fleischerei Goritschnigg Feinkost, Dry Aging und Brasserie unter einem Dach. Im Mittelpunkt steht eine große Feinkosttheke mit Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion sowie verschiedenen Grill- und Fleischspezialitäten. Angeboten werden unter anderem Spieße, Bratwürste, Spareribs sowie Special Cuts vom Kärntner Rind und heimischen Duroc-Schwein. Ergänzt wird das Sortiment durch Gewürze, Saucen und Delikatessen aus dem Alpe-Adria-Raum.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem sogenannten Dry Aging. In einem speziellen Reifeschrank werden ganze Rinderrücken rund 30 Tage unter kontrollierten Bedingungen trocken gereift.

Integrierte Brasserie

Neben dem Feinkostbereich versteht sich „Frierss am See“ auch als Brasserie mit gastronomischem Angebot. Serviert werden unter anderem unterschiedliche Leberkäse-Variationen, Beef Tatar, Prosciutto sowie Dry-Aged-Steak-Sandwiches. Im Innenbereich setzt das Lokal auf modernes Design, zusätzlich gibt es einen kleinen Gastgarten. Mit der Neueröffnung bleibt der traditionsreiche Standort weiterhin gastronomisch genutzt. Insgesamt sind sieben Mitarbeiter beschäftigt.

Geöffnet ist „Frierss am See“ von Dienstag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr. An Feiertagen bleibt das Lokal geschlossen.