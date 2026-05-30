Wie passend für den Schlagerzirkus! Auch die heurige Starnacht am Neusiedler See steigt vor der Kulisse der aktuellen Produktion auf der imposanten Seebühne Mörbisch. Diesmal ist es das Musical „Ein Käfig voller Narren“. Das erheitert auch Alfons Haider. „Der ORF, die Starnacht – mit dem Käfig voller Narren können viele gemeint sein“, blödelte der langjährige Starnacht-Moderator und gerade erst für weitere sieben Jahre verlängerte Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch am Samstag vor der Show.

Bei der Starnacht am Neusiedler See (heute, Samstag, live ab 20.15 Uhr in ORF2 und im MDR) wird es ein Wiedersehen mit Alfons Haider geben. Der Publikumsliebling spielt die Hauptrolle, die Zaza, in „Ein Käfig voller Narren“. Als Zaza – in Netzstrümpfen, im glitzernden Abendkleid und mit blonder Perücke – tritt er auch in der TV-Show auf. Schon bei der Generalprobe vor Publikum am Freitag erntete er dafür tosenden Applaus und viele Lacher beim anschließenden Gespräch mit Starnacht-Moderatorin Barbara Schöneberger auf der Bühne. „Jetzt ist es endlich so weit. Man verwechselt uns“, tönte Alfons Haider. „Wir sind Zwillingsschwestern.“

Barbara Schöneberger und Alfons Haider bei der Generalprobe vor Publikum am Freitag © ORF/Peter Krivograd

Die Starnacht am Neusiedler See, wie immer moderiert von Barbara Schöneberger und Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl, bringt - neben Zaza - eine abwechslungsreiche Mischung aus Künstlerinnen und Künstlern auf die Bühne: Liz Mitchell, die als Leadsängerin der Band Boney M. bekannt wurde, Peter & Mike Kraus, Nik P., Loi, Die Mayerin, Julian Le Play, Caro Fux sowie Cosmó. Außerdem dabei sind der aus der TV-Serie „Sturm der Liebe“ bekannte Erich Altenkopf (er spielte den Arzt Dr. Michael Niederbühl), Tanja Lasch, Berny Blank, Charlien, Marina Marx, Impulso Tenors und Schick Sisters celebrate Opus.

„Ein Käfig voller Narren“ wird auf der Seebühne Mörbisch von 16. Juli bis 22. August 2026 gespielt.